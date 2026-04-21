Odds para o vencedor da Premier League: Palpites atualizados em 21/04/2026

A vantagem do Arsenal na liderança da Premier League caiu para apenas três pontos, e o Man City ainda tem um jogo a menos. O time de Guardiola está pronto para ultrapassar os Gunners.

Time Odds Probabilidade Implícita % Manchester City 1.66 60.2 Arsenal 2.20 45.5

Odds fornecidas pela F12Bet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Últimas odds da Premier League e movimentações do mercado

O Arsenal estava com a faca e o queijo na mão, mas os tropeços recentes custaram caro.

Enquanto isso, o Manchester City vive uma fase iluminada e vem embalado.

A vitória no último fim de semana sobre os Gunners reduziu a distância para apenas três pontos.

Com um jogo a menos, os comandados de Manchester agora dependem apenas de si para garantir o caneco.

Análise equipe por equipe: Os principais candidatos ao título da Premier League

1. Manchester City

O Manchester City de Pep Guardiola ligou o "modo trator" nas últimas semanas, vencendo nove dos últimos 11 jogos domésticos. Não é surpresa que apareçam como favoritos absolutos nos mercados de apostas e nos palpites de especialistas. Com uma sequência favorável pela frente, eles estão com a confiança lá no alto para faturar o título.

Odds atuais: 1.66 / 4/6

1.66 / 4/6 Argumento chave A FAVOR: O City tem casca e experiência de sobra para decidir campeonatos, precisando apenas de uma vitória por 2 gols de diferença no jogo atrasado para assumir a ponta.

O City tem casca e experiência de sobra para decidir campeonatos, precisando apenas de uma vitória por 2 gols de diferença no jogo atrasado para assumir a ponta. Argumento chave CONTRA: Jogo a menos não é ponto garantido na tabela, então eles ainda não estão oficialmente no topo.

Jogo a menos não é ponto garantido na tabela, então eles ainda não estão oficialmente no topo. Nossa opinião: É difícil imaginar os Cityzens vacilando agora, especialmente pelo calendário que têm pela frente. A expectativa é que eles ultrapassem o Arsenal e coloquem mais um troféu na galeria.

2. Arsenal

O Arsenal dominou boa parte da temporada, mas deu uma vacilada na busca pelo tão sonhado título da Premier League. As odds para vencedor agora colocam o time como vice-favorito, e os motivos são claros. Apenas uma vitória em seis jogos em todas as competições tirou o brilho do que vinha sendo uma campanha impecável.

Odds atuais: 2.20 / 6/5

Argumento chave A FAVOR: Os Gunners seguem na liderança por enquanto, então não podem ser descartados de forma alguma da briga.

Argumento chave CONTRA: O time de Arteta vive uma má fase técnica e sofreu um abalo psicológico considerável com os resultados recentes.

Nossa opinião: O impacto mental das últimas semanas não pode ser ignorado. Vemos os Gunners caindo para a segunda posição ainda esta semana.

Nosso palpite para a Premier League 2025–26

O Manchester City assumiu o favoritismo ao título da Premier League após bater o Arsenal no Etihad. Aquela vitória por 2 x 1 deixou marcas profundas nos Gunners, e o City agora assume o topo se vencer o Burnley por dois gols de margem. A experiência em retas finais de campeonato pode ser o fiel da balança, enquanto o Arsenal caminha para o seu terceiro vice-campeonato consecutivo.

O time de Mikel Arteta soma apenas uma vitória nos últimos seis jogos oficiais, demonstrando sinais claros de cansaço e pressão. Por outro lado, os atuais líderes parecem ter um caminho teoricamente mais tranquilo até o fim. Ainda há muito pano para manga, e o Arsenal continua sendo uma opção viável no mercado de apostas de longo prazo.

O próximo compromisso dos Gunners é contra o Newcastle, fora de casa. Os Magpies não vencem um jogo de liga no Emirates desde 2010. Além disso, o Arsenal levou a melhor em 12 dos últimos 13 confrontos em casa pela Premier League entre os dois. No entanto, eles podem chegar para o jogo de sábado já na segunda colocação.

O Arsenal também conta com o retorno de peças fundamentais para o ataque nesta reta final. Martin Odegaard, Kai Havertz, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Jurrien Timber e Mikel Merino já voltaram ou estão muito próximos do retorno. O City, porém, segue com um elenco estelar e não dá sinais de que vai tirar o pé do acelerador.

Os Cityzens venceram seus últimos quatro jogos, embora se possa argumentar que os resultados foram melhores do que o desempenho estatístico subjacente. A análise mostra que sofreram apenas um gol de 5,12 xGA (gols esperados contra) nos jogos contra Arsenal (x2), Liverpool e Chelsea. Agora são os favoritos nas odds de longo prazo, com muitos palpites cravando o título para o lado azul de Manchester.

Também vale ficar de olho no impacto de uma possível lesão de Rodri. O aproveitamento do City com e sem ele é brutalmente diferente, e ele saiu de campo com um incômodo na vitória sobre o Arsenal. Embora as odds de título favoreçam o Manchester City, essa corrida ainda está longe de estar decidida.

Como ler as odds para vencedor da Premier League

Se você é novo no mundo das apostas esportivas, olhar para as odds do campeão da Premier League pode parecer um quebra-cabeça. Esta seção explica tudo o que você precisa saber sobre o mercado de "Outrights" (vencedor final), como funcionam os formatos de odds e o momento certo de apostar.

1. O que são apostas Outrights / Futuros?

Quando você olha para as odds de vencedor da Premier League, está diante de um mercado de longo prazo (Outright).

Definição: Apostas Outright envolvem palpites no vencedor geral da liga após as 38 rodadas, em vez do resultado de uma única partida.

Apostas Outright envolvem palpites no vencedor geral da liga após as 38 rodadas, em vez do resultado de uma única partida. Tempo: Você pode fazer uma aposta dessas antes do início da temporada, em agosto, ou em qualquer momento durante o campeonato (mesmo agora, na reta final em abril).

Você pode fazer uma aposta dessas antes do início da temporada, em agosto, ou em qualquer momento durante o campeonato (mesmo agora, na reta final em abril). Duração: Diferente de uma aposta em um jogo específico — que se resolve em 90 minutos — a aposta Outright fica ativa enquanto seu time tiver chances matemáticas de ser campeão. Se eles erguerem a taça em maio, você vence a aposta.

2. Como ler os três formatos de odds

Dependendo da sua casa de apostas, as odds aparecem de três formas principais. Todas representam o mesmo retorno potencial. Vamos usar o Arsenal (atual favorito nas odds decimais) como exemplo:

Decimal (1.15) — Popular Internacionalmente: Representa o retorno total para cada unidade apostada, incluindo o valor investido. Exemplo: Se você apostar R$ 10 no Arsenal a 1.15, seu retorno total é R$ 11,50 (R$ 1,50 de lucro + R$ 10 de aposta).

Representa o retorno total para cada unidade apostada, incluindo o valor investido. Fracionária (1/7) — Popular no Reino Unido: Mostra o lucro potencial em relação à sua aposta (Lucro / Valor Apostado). Exemplo: A 1/7, para cada R$ 7 apostados, você ganha R$ 1 de lucro. Uma aposta de R$ 7 retorna R$ 8 no total.

Mostra o lucro potencial em relação à sua aposta (Lucro / Valor Apostado). Americana / Moneyline (-650) — Popular nos EUA: O sinal de menos (-) indica quanto você precisa apostar para ter R$ 100 de lucro. Exemplo: -650 significa que você deve apostar R$ 650 para lucrar R$ 100. (Já um sinal de mais, como +550 para o Man City, significa que uma aposta de R$ 100 rende R$ 550 de lucro).

O sinal de menos (-) indica quanto você precisa apostar para ter R$ 100 de lucro.

3. Por que as odds mudam?

O mercado da Premier League é extremamente volátil e reage aos acontecimentos semanais:

Resultados dos jogos: Se o Arsenal vencer e o Man City tropeçar, as odds do Arsenal vão "derreter" (pagar menos), enquanto as do City vão subir (pagar mais).

Se o Arsenal vencer e o Man City tropeçar, as odds do Arsenal vão "derreter" (pagar menos), enquanto as do City vão subir (pagar mais). A tabela na reta final: As odds mudam conforme a dificuldade dos jogos restantes. Se um candidato tem um caminho "fácil" no papel, suas odds serão menores do que as de um time que enfrenta três rivais do "Big Six" em sequência.

As odds mudam conforme a dificuldade dos jogos restantes. Se um candidato tem um caminho "fácil" no papel, suas odds serão menores do que as de um time que enfrenta três rivais do "Big Six" em sequência. Lesões e suspensões: Se um jogador crucial como Erling Haaland ou Martin Ødegaard ficar de fora, as odds daquele time sobem imediatamente.

Se um jogador crucial como Erling Haaland ou Martin Ødegaard ficar de fora, as odds daquele time sobem imediatamente. Janelas de transferência: Contratações de peso em janeiro (como um novo atacante matador) podem fazer as odds de título de um time despencarem no meio da temporada.

4. Apostar cedo x Apostar tarde — Quando entrar no mercado?

Apostar cedo (Agosto/Setembro): Oferece as maiores recompensas potenciais. Em agosto de 2025, você poderia encontrar o Liverpool com odds altas; em abril, esses números são outros. Você encontra "valor" antes da história da temporada ser escrita, mas corre riscos maiores com lesões ou má fase.

Oferece as maiores recompensas potenciais. Em agosto de 2025, você poderia encontrar o Liverpool com odds altas; em abril, esses números são outros. Você encontra "valor" antes da história da temporada ser escrita, mas corre riscos maiores com lesões ou má fase. Apostar tarde (Março/Abril): Você tem mais certezas. Já conhece o departamento médico, a diferença de pontos e o momento de cada elenco. No entanto, os retornos são significativamente menores porque o mercado já precificou quem são os reais candidatos.

Aviso Legal: Apostas envolvem risco financeiro. Por favor, jogue com responsabilidade e apenas o valor que você pode se dar ao luxo de perder. Se você ou alguém que você conhece tiver problemas com jogo, procure ajuda em organizações locais ou nacionais de apoio ao jogo responsável.





