Palpite Vasco x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 24/05/26

Veja os palpites para a partida entre Vasco x Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (24), às 20h30.

Melhores palpites para Vasco x Bragantino

Nossa análise: Momentos das equipes

Visitar o Más Monumental e evitar a derrota não é tarefa fácil e foi justamente isso que o Bragantino fez em sua última aparição, inclusive jogando de igual para igual com o River Plate. Por conta desse empate, o Bragantino joga por uma vitória simples diante do Carabobo na próxima semana para se classificar à próxima fase. No Brasileirão, a equipe comandada por Vagner Mancini vem de um triunfo por 2-0 diante do Vitória em seus domínios, que o levou até a sexta colocação..

Outro representante brasileiro na Copa Sul-Americana, o Cruzmaltino segue com os seus problemas defensivos, sofrendo pelo menos três gols em uma derrota na segunda partida consecutiva, desta vez diante do Olimpia em solo paraguaio. O Vasco tentará reencontrar o caminho das vitórias diante do seu torcedor, sem contar com o zagueiro Carlos Cuesta, suspenso pelo vermelho sofrido na última rodada.

Prováveis escalações de Vasco e Bragantino

Vasco: L. Jardim, Puma, R. Renan, L. Freitas, L. Piton, C. Barros, Tchê Tchê, A. Gómez, H. Moura, N. Moreira e Brenner

Bragantino: Volpi, Sant’Anna, P. Henrique, G. Marques, J. Capixaba, Gabriel, Gustavinho, Mosquera, Barbosa, Herrera e Pitta

Bragantino pode surpreender fora de casa

Claro que a derrota para o Olimpia passa em parte pela ausência opcional de peças importantes do Vasco, mas não se pode fechar os olhos ao momento negativo que o clube carioca vinha trazendo, vencendo apenas um dos seus quatro últimos compromissos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

O empate do Bragantino na casa do River Plate, ainda mais em um jogo no qual também realizou algumas mudanças, acaba sendo o tipo de resultado que gera confiança na capacidade dessa equipe fora de casa.

Palpite 1 Vasco x Bragantino: (Handicap) Bragantino +1, com odds de 1.75 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

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Bragantino é um dos times mais faltosos da liga

Ao todo, foram marcadas 30 faltas na partida entre Bragantino e Vitória na rodada anterior, sendo que 21 delas foram cometidas pelo Bragantino, atual vice-líder no ranking de faltas do Campeonato Brasileiro, com 15.6, atrás apenas do Internacional.

Esse costume de cometer muitas faltas acaba deixando o Massa Bruta mais suscetível a cartões do que a maioria das equipes e não à toa possui uma média superior a três por jogo antes do início desta rodada.

Palpite 2 Vasco x Bragantino: Bragantino receber mais de 2.5 cartões, com odds de 1.62 na Novibet

Vasco tem sete gols sofridos em dois jogos

Mesmo um grande desempenho ofensivo talvez não tivesse sido o suficiente para o Vasco da Gama em seus compromissos recentes, sofrendo defensivamente em um nível que não pode ser exclusivamente atribuído ao fato de ter atuado fora de casa.

O Bragantino pode não ter sido tão perigoso quanto o River Plate em seu compromisso mais recente, mas teve suas chances e não à toa balançou as redes fora de casa — algo provável para o duelo neste final de semana contra o Gigante da Colina dentro do que ambos os times vêm apresentando.