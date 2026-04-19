Palpite PSG x Lyon - Ligue 1 - 19/04/2026

O PSG ostenta uma média de 2,62 pontos por jogo em casa nesta Ligue 1, enquanto o Lyon sofre para encontrar qualquer regularidade atuando como visitante.

Dicas de apostas para PSG x Lyon:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 3x1 Lyon;

Palpite de artilheiros: PSG - Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola; Lyon - Endrick.

Embalado pelo sucesso na Champions League contra o Liverpool, o PSG retorna ao Parc des Princes para enfrentar o Lyon neste domingo.

O time de Luis Enrique lidera a Ligue 1 com quatro pontos de vantagem e ainda tem um jogo a menos que o vice-líder Lens. O PSG tem sido simplesmente imparável no Parc des Princes nesta temporada: venceu 11 das 13 partidas em casa até agora, com apenas um tropeço diante do Monaco no mês passado.

Os parisienses marcam, em média, 2,62 gols por jogo em casa em 2025-26. Além disso, garantiram o "clean sheet" (jogo sem sofrer gols) em mais de 69% das partidas em seus domínios. Os comandados de Enrique também abriram o placar em 92% dos jogos em casa, marca muito superior à média da liga (50%) para os mandantes.

O Lyon, por outro lado, tem sido extremamente dependente do fator casa, onde registra 2,21 pontos por jogo. Longe de seus torcedores, a média cai para apenas 1,33 ponto, e a equipe não vence há quatro partidas como visitante. O xGA (gols esperados contra) fora de casa é de 1,45, número maior do que o xG ofensivo (1,32).

Os visitantes ainda sonham com a terceira e última vaga para a Champions League, estando apenas dois pontos atrás do Lille com cinco rodadas restantes. Para este fim de semana, eles terão o desfalque do zagueiro Nicolas Tagliafico, que cumpre suspensão.

Escalações esperadas para PSG x Lyon

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hernandez, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Vitinha, Zaïre-Emery, Lee, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé;

Escalação esperada do Lyon: Greif, Maitland-Niles, Vinicius, Niakhate, Mata, Mangala, Morton, Endrick, Moreira, Tolisso, Yaremchuk.

O time da casa espera uma vitória tranquila

Cinco dos últimos nove confrontos entre PSG e Lyon no Parc des Princes terminaram com vitória parisiense por pelo menos dois gols de diferença. Considerando o retrospecto irregular do Lyon fora de casa nesta temporada, a expectativa é de um resultado semelhante.

Em cinco das últimas sete partidas do PSG em casa pela Ligue 1, o time de Luis Enrique venceu por dois ou mais gols de vantagem. A probabilidade de isso se repetir no domingo é de cerca de 57,14%.

Embora o Lyon esteja atualmente no top 5 da Ligue 1, o aproveitamento do time como visitante é de apenas 33%. Desde a derrota por 3x1 para o Strasbourg em meados de fevereiro, a equipe venceu apenas um dos últimos seis jogos no campeonato.

Dica de aposta 1 para PSG x Lyon: Handicap Europeu: PSG -1, com odds de 1.75 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Lyon nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O histórico de confrontos diretos sugere que o Lyon deixará o seu

O PSG venceu os últimos seis duelos contra o Lyon pela liga. No entanto, o "Ambas Marcam" bateu em todas essas seis ocasiões. Todos esses jogos também tiveram três ou mais gols no total. O Lyon marca em média 1,33 gol por partida fora de casa nesta temporada, acima da média de 1,18 da competição.

Os parisienses também estão superando seu xGA no momento. Sofreram apenas 0,62 gol por jogo em casa, apesar de um xGA real mais próximo de um gol por partida (0,90).

Pode-se apostar na vitória dos mandantes sem que eles passem em branco na defesa com uma probabilidade de 40%. Dados os números recentes do confronto, esta seleção é a que oferece mais valor entre os nossos palpites para PSG x Lyon.

Dica de aposta 2 para PSG x Lyon: 1X2: PSG & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.50 na bet365.

Há valor em apostar que Dembélé balançará as redes

Ousmane Dembélé vem enfrentando uma temporada 2025-26 de altos e baixos. O atual vencedor da Bola de Ouro disputou apenas 17 partidas na Ligue 1 até agora, mas manteve uma taxa de acerto de 58,8%.

Na verdade, Dembélé acumulou 15 participações diretas em gols nesses 17 jogos — apenas 13 a menos que seu total da temporada passada, mesmo tendo jogado 12 partidas a menos. A odd para que ele marque na noite de domingo indica uma probabilidade de 51,28%.

A média de gols de Dembélé nos últimos sete jogos, somando todas as competições, é de 71,43%. Fica claro que o jogador de 28 anos está atingindo o auge de sua forma no momento ideal da temporada. Ele também entrará em campo pilhado para garantir sua convocação para a Copa do Mundo de 2026 com a seleção francesa.