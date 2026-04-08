Palpite PSG x Liverpool - Champions League - 08/04/2026

Nosso especialista em apostas projeta uma vitória do PSG de Luis Enrique sobre o hexacampeão europeu Liverpool, no Parc des Princes, abrindo os trabalhos pelas quartas de final.

Dicas de apostas para PSG x Liverpool:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 3-1 Liverpool;

Palpite de artilheiros: PSG - Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia; Liverpool - Hugo Ekitiké.

O Paris Saint-Germain ampliou sua sequência de vitórias consecutivas para quatro jogos ao bater o Toulouse por 3 a 1. O compromisso do último fim de semana pela Ligue 1 contra o vice-líder Lens foi adiado de forma polêmica pela liga francesa, o que acabou dando um refresco no calendário apertado dos parisienses.

Com uma folga de quatro pontos no topo da tabela, o PSG agora pode focar todas as suas fichas nas quartas de final da Champions League contra o Liverpool. Os Reds serão o segundo adversário inglês consecutivo do PSG, que atropelou o Chelsea por 8 a 2 no placar agregado nas oitavas de final.

Já o Liverpool viaja para Paris vindo de uma sonora goleada de 4 a 0 sofrida para o Manchester City nas quartas de final da Copa da Inglaterra. A notícia da saída de Mohamed Salah ao fim da temporada parece não ter servido de motivação; em vez disso, Erling Haaland castigou com um hat-trick para colocar o City nas semis.

Os comandados de Arne Slot tropeçaram em sua última viagem pela Champions League, perdendo por 1 a 0 para o Galatasaray. No entanto, compensaram o deslize com um 4 a 0 acachapante em Anfield, selando seu quarto triunfo em cinco jogos na competição continental.

As duas equipes chegam para este embate em momentos opostos. Empurrado pela torcida no Parc des Princes, o PSG tem tudo para construir uma gordura saudável antes do jogo da volta em Anfield, daqui a uma semana.

Escalações esperadas para PSG x Liverpool

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Zaïre-Emery, Beraldo, Doué, Lee, Dembélé, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Salah, Ekitiké.

Goleada na capital francesa

Apesar de alguns tropeços recentes na liga, o PSG continua com o pé na forma. Foram 15 gols marcados e apenas três sofridos nas últimas quatro vitórias. Tudo indica que teremos mais um jogo de placar elástico.

Quatro das últimas cinco partidas oficiais do PSG, e cinco das últimas seis em casa, tiveram mais de 3,5 gols. Ver a rede balançar virou rotina quando os parisienses entram em campo.

O Liverpool mantém uma média de 2,40 gols por jogo nesta Champions League. Além disso, dois de seus últimos três compromissos competitivos superaram a marca de 3,5 gols — a única exceção foi a derrota por 2 a 1 para o Brighton na Premier League.

O PSG perdeu para o Liverpool por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas na temporada passada. No entanto, o momento atual das equipes aponta para um cenário de muitos gols neste encontro crucial em Paris.

Dica de aposta 1 para PSG x Liverpool: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.25 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Parisienses favoritos, mas com defesa vazada

O PSG vive uma fase iluminada e segue como favorito tanto na Ligue 1 quanto na Champions League. A arrancada desde a derrota por 3 a 1 para o Monaco, há quatro jogos, tem sido simplesmente fantástica.

O time marcou gols em nove jogos consecutivos em casa pela Champions. A última vez que passou em branco foi na eliminação por 1 a 0 na Copa da França para o rival local Paris FC. De lá para cá, já são 16 jogos seguidos balançando as redes.

O Liverpool tem sofrido um pouco no ataque, passando em branco em dois dos últimos cinco jogos. O "zero" contra o Manchester City poderia ter sido evitado se Salah não tivesse desperdiçado um pênalti. Um detalhe importante: nenhum dos últimos 22 jogos do Liverpool fora de casa pela Champions terminou empatado.

O PSG costuma imprimir um ritmo forte desde o início, marcando antes do intervalo em quatro de seus últimos cinco compromissos na Champions League. Um início avassalador seguido de vitória é muito provável — especialmente em um jogo onde as duas equipes devem marcar.

Dica de aposta 2 para PSG x Liverpool: 1x2: PSG & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.70 na Betano.

O Liverpool capaz de segurar o PSG?

O PSG chega para este duelo embalado por quatro vitórias seguidas, todas por dois ou mais gols de diferença. A fase inspirada começou com os 5 a 2 sobre o Chelsea no Parc des Princes, seguidos por um 3 a 0 em Stamford Bridge. Depois, bateram o Nice por 4 a 0 antes de despacharem o Toulouse por 3 a 1.

Nas últimas quatro partidas de Champions League, o PSG conseguiu anotar pelo menos dois gols em cada uma. Os atuais campeões franceses estão impossíveis, mantendo-se invictos em 20 dos últimos 24 confrontos na competição.

O Liverpool, por outro lado, marcou dois ou mais gols em apenas uma de suas últimas sete partidas como visitante. A equipe tem tido dificuldade para "clicar" no terço final do campo.

Os comandados de Arne Slot certamente têm qualidade individual para furar a defesa adversária, mas o PSG parece ter o controle total nesta reta decisiva da temporada. Apostar que os parisienses levarão uma vantagem confortável de dois gols para Anfield oferece um excelente valor.