Palpite PSG x Brest - Ligue 1 - 10/05/2026

Estamos apostando que os finalistas da Champions League farão o dever de casa ao se aproximar de mais um título nacional.

Dicas de apostas para PSG x Brest:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 3x1 Brest;

Palpite de artilheiros: PSG – Désiré Doué (2x), Bradley Barcola; Brest – Junior Dina Ebimbe.

O Paris Saint-Germain está atingindo o seu ápice na hora certa mais uma vez e já carimbou o passaporte para a final da Champions League. Les Parisiens também estão por um triz de garantir outro título da Ligue 1, com Luis Enrique dando sequência ao seu excelente trabalho na França.

Seus dois últimos resultados foram empates — contra o Lorient e o Bayern de Munique. No entanto, antes disso, eles vinham de uma sequência avassaladora de oito vitórias em dez jogos.

Enquanto isso, o Brest atravessa um deserto de vitórias ultimamente. Estão há seis jogos sem vencer e ocupam uma posição confortável no meio da tabela do Campeonato Francês. A goleada de 4x0 sofrida para o Paris FC na última rodada foi um balde de água fria, e eles estarão sedentos para dar a volta por cima.

Escalações esperadas para PSG x Brest

Escalação esperada do PSG: Marin, Maluku, Pacho, Beraldo, Hernandez, Lee, Ruiz, Fernandez, Mbaye, Doue, Barcola;

Escalação esperada do Brest: Coudert, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo, Magnetti, Chotard, Tousart, Del Castillo, Ajorque, Dina Ebimbe.

Veremos um rodízio no elenco do PSG

Após despachar o Bayern de Munique e antes de encarar o rival direto pelo título, o RC Lens, esperamos que o Paris Saint-Germain rode o elenco. Luis Enrique deve poupar ou proteger suas peças fundamentais, até porque detém uma vantagem de seis pontos na Ligue 1. Este jogo pode praticamente selar o título, mas eles não precisam estar com força máxima para garantir os três pontos.

Lucas Chevalier provavelmente ficará de fora novamente pelos donos da casa, e seria uma surpresa ver Achraf Hakimi de volta aos planos para este duelo. O PSG está bem servido fisicamente, e a profundidade do seu elenco tem sido o fiel da balança. Já o Brest pode contar com os retornos de Bradley Locko e Kamory Doumbia, enquanto Daouda Guindo deve retornar aos onze iniciais após cumprir suspensão.

Les Rouge-et-Bleu dominaram o último encontro entre as duas equipes, vencendo por 3x0 fora de casa. Esperamos um desfecho similar desta vez, com muitos gols vindo do que pode ser, na prática, o "Time B" dos mandantes. Pode ser uma tarde bem amarga para Les Pirates.

Dica de aposta 1 para PSG x Brest: 1X2: PSG & Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.05 na bet365.

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Os Ty' Zefs vão "carimbar a faixa"

Por melhor que o PSG seja, ele costuma dar brechas na defesa. O Bayern marcou cinco gols neles em dois jogos, e o Lorient também balançou as redes duas vezes no compromisso mais recente da liga. Com um time bastante modificado entrando em campo no Parc des Princes, a equipe visitante tem chances reais de deixar o seu.

Junior Dina Ebimbe, cria da base do PSG, estará ansioso para mostrar ao seu antigo clube o que eles perderam. Ele soma três gols em cinco jogos recentemente. No fim das contas, porém, acreditamos que os mandantes marcarão mais que os visitantes — mesmo que tenhamos gols de ambos os lados.

O Brest balançou as redes em nove das suas últimas 12 partidas e marcou três gols contra o Lens, concorrente direto do PSG, no mês passado. Os comandados de Eric Roy têm causado problemas para vários times na temporada 2025/26, e achamos que farão o mesmo em Paris. Tem tudo para ser um jogo divertido para quem gosta de futebol ofensivo.

Dica de aposta 2 para PSG x Brest: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.90 na bet365.

O ataque fulminante dos parisienses vem por aí

Não é tarefa fácil escolher um artilheiro no PSG, dada a fartura de talentos ofensivos que Enrique tem à disposição. Além disso, resta saber se nomes como Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia estarão em campo após o desgaste no meio da semana. Os gigantes franceses já tiveram 20 jogadores diferentes balançando as redes nesta temporada, então dificilmente passarão em branco.

Désiré Doué é um deles, com o jovem francês somando 12 gols em todas as competições em 2025/26. Ele provavelmente não começou tantos jogos quanto gostaria, mas deu conta do recado sempre que foi acionado. O garoto de 20 anos tem 22 participações diretas em gols, incluindo tentos em seus dois últimos jogos na Ligue 1.

É difícil cravar como Luis Enrique montará o time. No entanto, Doué foi titular contra o Lorient e saiu no fim do empate contra o Bayern. Ele pode liderar o ataque neste fim de semana, e o Brest sabe muito bem do perigo que ele representa.