Palpite Operário-PR x Fluminense - Copa do Brasil - 23/04/2026

Confira os palpites Operário x Fluminense para o confronto em Ponta Grossa, nesta quinta-feira (23), às 21h30, pela Copa do Brasil.

Melhores palpites para Operário-PR x Fluminense

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Nossa análise: Momento das equipes

Operário e Fluminense se enfrentam pela 5ª fase da Copa do Brasil em um confronto que coloca frente a frente um mandante em grande fase e um visitante consolidado na elite. O cenário indica equilíbrio, principalmente pelo desempenho recente do time paranaense jogando em casa.

O Operário vive um ótimo momento em 2026. Campeão do Campeonato Paranaense, o Fantasma soma 24 jogos na temporada, com nove vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas. A equipe ocupa a 7ª posição na Série B e tem mostrado consistência, principalmente defensiva, além de ser competitiva em jogos grandes.

O Fluminense também atravessa boa fase. Vice no Carioca e 3º colocado no Brasileirão, o time soma 24 partidas no ano, com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A equipe apresenta qualidade técnica superior e costuma se adaptar bem a diferentes cenários de jogo.

Prováveis escalações de Operário-PR x Fluminense

Operário-PR: Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes, Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia, Berto, Pablo e Aylon

Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana, Bernal, Hércules e Alisson, Savarino, Serna e John Kennedy

Fluminense aproveita qualidade e sai na frente

Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense entra com vantagem técnica e tende a controlar melhor os momentos do jogo. A equipe tem repertório para trabalhar a bola, encontrar espaços e ser eficiente nas oportunidades criadas.

O Operário deve competir bastante, mas pode sentir a diferença de nível ao longo da partida, principalmente diante de um adversário mais experiente. Em um jogo equilibrado, a qualidade individual pode ser o fator decisivo para o Tricolor sair na frente.

Palpite 1 para Operário-PR x Fluminense: Fluminense vence, com odds de 1.72 na KTO

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Savarino aparece como opção de valor no ataque

O Fluminense deve criar volume ofensivo mesmo atuando fora de casa, principalmente pela capacidade de controlar a posse e acelerar em momentos específicos. Esse cenário favorece jogadores que chegam bem na área e participam das finalizações. Nas últimas rodadas, o venezuelano tem arriscado chutes de fora da área.

Savarino surge como uma opção interessante, especialmente pelo valor das odds. Em um jogo com boas possibilidades ofensivas e espaços ao longo da partida, ele pode aparecer em jogadas decisivas e aproveitar uma das chances criadas.

Palpite 2 para Operário-PR x Fluminense: Savarino marca a qualquer momento, com odds de 3.45 na KTO

Jogo aberto favorece gols dos dois lados

O confronto reúne duas equipes em bom momento, o que aumenta a probabilidade de um jogo mais aberto. O Operário, jogando em casa, tende a se lançar ao ataque em alguns momentos, enquanto o Fluminense tem qualidade para responder.

Com ataques funcionando e defesas que podem ceder espaços ao longo da partida, o cenário favorece um jogo com oportunidades para ambos os lados. Isso aumenta a chance de gols das duas equipes.