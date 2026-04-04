Palpite Manchester City x Liverpool - Copa da Inglaterra - 04/04/2026

Nessa revanche, o City buscará repetir o triunfo de 3 a 0 que obteve contra os Reds pela Premier League em novembro, contando com um Haaland descansado e pronto para ser titular.

Dicas de apostas para Manchester City x Liverpool:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Man City 2-1 Liverpool;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Haaland, Semenyo; Liverpool - Ekitike.

O Manchester City recebe o Liverpool na manhã deste sábado, com uma vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra em jogo.

Os comandados de Pep Guardiola enfrentam os Reds no Etihad Stadium com o objetivo de selar a terceira vitória consecutiva contra o clube de Merseyside. Eles garantiram um 3 a 0 em casa sobre o time de Arne Slot em novembro e venceram por 2 a 1 em Anfield, em um jogo onde os Reds terminaram com dez em campo.

O City perdeu apenas um dos seus últimos 16 jogos em todas as competições. O tropeço veio justamente na partida mais recente, quando o Real Madrid venceu por 2 a 1 no jogo de volta do confronto pela Champions League.

Guardiola tem poucos problemas de escalação para este fim de semana, sendo Rúben Dias a única ausência de peso. Erling Haaland deve começar entre os onze após duas semanas de descanso. O norueguês terá o apoio de Antoine Semenyo e Jeremy Doku no ataque.

O Liverpool foi para a recente pausa internacional após uma derrota decepcionante por 2 a 1 contra o Brighton pela liga. Esse revés veio apenas 72 horas depois da goleada por 4 a 0 sobre o Galatasaray na Champions League, sublinhando a irregularidade da equipe em 2025/26.

Arne Slot lida com várias dores de cabeça para montar o time neste duelo de copa. Mo Salah e Alisson Becker são as principais preocupações por lesão, enquanto Federico Chiesa também estaria se recuperando de um problema menor. Alexander Isak segue em reabilitação após a fratura na perna sofrida em dezembro.

Escalações esperadas para Manchester City x Liverpool

Escalação esperada do Manchester City: Trafford; O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Rodri, Silva, Doku, Semenyo, Cherki, Haaland;

Escalação esperada do Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Kerkez, van Dijk, Konaté, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike.

O City avançará às semis

Com as prioridades do Liverpool voltadas para o G5 da Premier League e a disputa da Champions League, a Copa da Inglaterra pode acabar sendo uma distração neste fim de semana. O City ainda possui chances remotas de título na Premier League, mas uma vitória sobre os Reds serviria para recuperar a confiança após a eliminação na Champions League contra o Real Madrid.

Também é fato que o Liverpool pode ter até nove desfalques no time principal para este sábado. Alisson Becker pode seguir fora do gol, enquanto a disponibilidade de Mo Salah e Federico Chiesa permanece uma incógnita.

As estrelas internacionais do City parecem ter voltado da Data FIFA sem lesões. A principal baixa para Guardiola é Rúben Dias (posterior da coxa), que deve ser substituído por Khusanov ao lado de Marc Guehi. Levando tudo isso em conta, há valor em apoiar a vitória do City nos 90 minutos, com uma probabilidade implícita de 56,50%.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Liverpool: 1x2: Manchester City, com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um Haaland descansado abrirá o placar

O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, tomou a decisão responsável de poupar o astro Erling Haaland dos compromissos internacionais. Como os noruegueses já garantiram a vaga para a Copa do Mundo deste verão, Solbakken optou por deixar Haaland em casa nos amistosos de março.

Foi uma excelente notícia para Pep Guardiola, que pôde preservar seu artilheiro de possíveis lesões. Haaland gosta de jogar contra o Liverpool: ele já registrou dois gols e uma assistência nos dois encontros pela Premier League contra os Reds em 2025/26.

A taxa de conversão de gols de Haaland nesta temporada em todas as competições é de 69,80%. Podemos apostar nele para abrir o marcador neste confronto com uma probabilidade de apenas 26,32%. Haaland chegará descansado e com "sangue nos olhos" desde o apito inicial, após duas semanas sem jogar. Este é o palpite de maior valor do nosso trio de previsões para Manchester City x Liverpool.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Liverpool: Erling Haaland marca o primeiro gol, com odds de 3.80 na Betano.

Apostamos em um primeiro tempo equilibrado

O Manchester City foi para o intervalo empatado em 40% dos seus jogos na Copa da Inglaterra até agora nesta temporada, enquanto o Liverpool registrou o mesmo em 50% dos seus confrontos na competição em 2025/26.

Podemos apostar que estas quartas de final estarão empatadas no intervalo com uma probabilidade de 40%, sendo que as estatísticas sugerem que o número real deveria estar mais próximo de 45%-50%.

Ambas as equipes contam com jogadores que estiveram envolvidos em uma maratona de duas semanas de jogos internacionais. Pode levar algum tempo para que as estrelas recuperem o entrosamento e o ritmo de jogo.

Além disso, menos de 31% dos gols nos jogos de copa do Liverpool saíram no primeiro tempo. O City costuma começar as partidas a todo vapor, com 67% dos gols em seus jogos eliminatórios saindo nos primeiros 45 minutos. No entanto, a importância do confronto deve levar ambos os times a jogarem com cautela no início da partida.