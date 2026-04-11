Palpite Liverpool x Fulham - Premier League - 11/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que Liverpool e Fulham repitam a história recente e entreguem um clássico da liga com tudo para terminar em empate.

Dicas de apostas para Liverpool x Fulham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2-2 Fulham;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Dominic Szobozslai, Hugo Ekitike; Fulham - Raul Jimenez, Harry Wilson.

A temporada do Liverpool degringolou consideravelmente após a eliminação na Copa da Inglaterra para o Manchester City no último fim de semana. Os Reds ainda nutrem esperanças na Champions League, mas precisam desbancar os atuais campeões europeus para avançar. Diante do que apresentaram até aqui, superar o Paris Saint-Germain parece uma missão indigesta.

No entanto, o foco agora é carimbar o passaporte para a competição continental da próxima temporada com uma reta final de liga sólida. Graças à vitória do Arsenal durante a semana, a Premier League ganhou uma vaga extra para a Champions League. O Liverpool agradece, já que ocupa a quinta colocação antes dos jogos deste fim de semana.

Os comandados de Arne Slot não vivem seus melhores dias, colecionando exibições e resultados bem instáveis. Quando entrarem no gramado de Anfield neste sábado, já terão voltado de Paris sabendo seu destino europeu. Uma eventual derrota no Parc des Princes pode minar ainda mais a confiança do elenco.

Já o Fulham chegará com o tanque cheio, após três semanas sem jogos oficiais, o que, na teoria, garante fôlego extra. Os Cottagers costumam ser uma pedra no sapato do Liverpool e devem jogar com o "faca nos dentes". Atualmente em nono lugar, Marco Silva pode levar sua equipe a uma vaga europeia se conseguir resultados positivos daqui até o fim do certame.

Os londrinos estão a apenas quatro pontos do Chelsea, sexto colocado. Como os clubes ingleses seguem vivos nas competições europeias, terminar o mais alto possível na tabela é vital para herdar qualquer vaga remanescente.

Escalações esperadas para Liverpool x Fulham

Escalação esperada do Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szobozslai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike;

Escalação esperada do Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Iwobi, Wilson, King, Bobb, Jimenez.

Um confronto sinônimo de bola na rede

Os donos da casa marcaram em cada um dos seus últimos 10 jogos pela Premier League e lideram as estatísticas ofensivas com 15 gols nas últimas oito partidas. Em casa, os Reds mantêm uma média de 1,80 gol por jogo, mas a defesa tem sido uma "mãe", cedendo 1,13 gol por partida. O Liverpool não conseguiu manter a baliza zerada em 11 dos 15 jogos da liga em Anfield, sofrendo gols em cada uma das últimas cinco apresentações em casa.

O ataque do Fulham não é dos mais eficientes, especialmente longe de seus domínios, mas possui qualidade de sobra para castigar o Liverpool. Os comandados de Silva marcaram 16 gols em 15 jogos como visitante, média de 1,07 por partida. Além disso, em 60% dos jogos do Fulham fora de casa, o "Ambas Marcam" foi vencedor.

O mesmo cenário se repetiu em 67% dos jogos do Liverpool em Anfield pela liga. Vale destacar que em cada um dos últimos sete confrontos diretos entre esses clubes, tanto os Reds quanto o Fulham balançaram as redes. É muito provável que ambos os times marquem no sábado.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Fulham: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.61 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Chuva de gols no segundo tempo

É nítido que a defesa do Liverpool não mantém o mesmo nível da temporada passada. Eles estão bem mais expostos, e os números não mentem. O ponto fraco gritante é que os Reds costumam levar gols no apagar das luzes.

No geral, 69% de todos os gols sofridos pela equipe ocorreram na etapa complementar. Esse número sobe para assustadores 82% quando analisamos apenas os jogos em Anfield. Estatisticamente, 14 dos 17 gols sofridos em casa aconteceram após o intervalo.

Além disso, seis desses 14 gols saíram após os 31 minutos do segundo tempo. No total, 34% dos gols sofridos na etapa final ocorreram nos últimos 15 minutos de jogo.

O retrospecto do Fulham, que marca 69% de seus gols como visitante no segundo tempo, sugere que eles podem dar o "golpe de misericórdia" no fim. Como seis dos seus 11 gols na etapa final foram marcados após os 31 minutos, há bons motivos para acreditar que os visitantes farão o último gol do jogo.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Fulham: Último gol: Fulham, com odds de 2.85 na bet365.

Fulham pronto para aprontar

Normalmente, jogar em Anfield seria garantia de três pontos no bolso para o Liverpool. Contudo, nesta temporada a música é outra: eles tropeçaram em sete dos 15 jogos em casa. O aproveitamento caiu de 2,42 pontos por jogo na temporada passada para 1,87 nesta edição.

O declínio técnico dos mandantes é evidente, algo que o Fulham deve tentar capitalizar. Os Cottagers perderam apenas um dos últimos cinco jogos pela liga, somando três vitórias no período. Além disso, arrancaram um ponto em sua última saída contra o Nottingham Forest.

O Liverpool não vence há três rodadas na Premier League, tendo acumulado duas derrotas. Para completar, não vence o Fulham nos últimos três confrontos diretos. Inclusive, dois desses três duelos terminaram em 2 a 2, um placar bem possível para o embate deste fim de semana.