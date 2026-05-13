Palpite Lens x PSG - Ligue 1 - 13/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Lens de Pierre Sage supere o PSG por uma margem mínima neste duelo entre os dois primeiros colocados da Ligue 1, na penúltima rodada.

Dicas de apostas para Lens x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Lens 3x2 PSG;

Palpite de artilheiros: Lens – Wesley Saïd, Odsonne Edouard, Rayan Fofana; PSG – Ousmane Dembélé, Vitinha.

O Lens vem lutando para encontrar consistência nesta reta final da Ligue 1. A equipe venceu apenas dois dos seus últimos cinco compromissos, somando dois empates e uma derrota no processo.

Empates consecutivos contra Brest e Nice foram seguidos por uma vitória magra, mas fundamental, de 1x0 sobre o lanterna Nantes. O gol de Mezian Soares, de apenas 16 anos, colocou o Lens a três pontos do PSG, embora o time tenha um jogo a mais na tabela.

O Paris Saint-Germain chega para este jogo adiado após uma vitória por 1x0 contra o Brest, que ocupa o meio da tabela. Désiré Doué saiu do banco para causar um impacto decisivo, marcando o único gol nos minutos finais.

Antes desta "final", o PSG sustenta uma vantagem de seis pontos sobre o Lens. Até um empate selaria seu 14º título da Ligue 1 no Stade Bollaert-Delelis, onde os parisienses triunfaram em suas duas últimas visitas pelo campeonato.

Como melhor visitante desta temporada, o PSG tem a chance de liquidar a fatura. No entanto, o Lens é o melhor mandante. Espere um duelo apertado. O fator casa e um calendário de jogos mais favorável podem pender a balança a favor dos Sang et Or em um final de campeonato de pular do sofá.

Escalações esperadas para Lens x PSG

Escalação esperada do Lens: Risser, Sarr, Baidoo, Ganiou, Udol, Haidara, Bulatovic, Sima, Fofana, Edouard, Saïd;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

A resiliência em casa do Lens torna a Dupla Hipótese uma opção atrativa

O Lens suou a camisa para garantir os três pontos contra o Nantes. O PSG fez o mesmo contra o Brest. Ambas as equipes entram nesta penúltima rodada com a corda no pescoço e tudo em jogo. Apenas seis pontos as separam.

Os mandantes não empataram nenhuma de suas 16 partidas em casa nesta temporada: foram 14 vitórias e duas derrotas em seu domínio. Com apenas 11 gols sofridos em casa, o Lens tem o que é preciso para segurar os atuais campeões europeus.

O PSG escalou um time misto contra o Brest, mas virá com força máxima aqui. No entanto, os parisienses demonstraram vulnerabilidade desde a vitória nervosa por 5x4 sobre o Bayern de Munique no jogo de ida da semifinal da Champions League.

A "Dupla Hipótese" a favor do Lens (vitória ou empate) oferece valor. Os donos da casa perderam apenas um dos seus últimos 17 jogos oficiais em casa. O PSG é o melhor visitante, mas a derrota por 3x1 para o Rennes, em meados de fevereiro, expôs falhas defensivas evidentes.

Dica de aposta 1 para Lens x PSG: Dupla chance: Lens ou empate, com odds de 1.83 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Lens x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos uma chuva de gols no Bollaert-Delelis

Lens e PSG dividem a terceira posição entre os 18 clubes da Ligue 1 no mercado de "Mais de 4,5 gols" nesta campanha. Ambos estiveram envolvidos em confrontos de placar elástico ao longo da temporada.

No caso do Lens, três dos seus últimos cinco jogos na Ligue 1 ultrapassaram a barreira dos 4,5 gols. Já para o PSG, apenas o jogo de ida da semifinal da Champions League contra o Bayern superou essa marca recentemente. Os parisienses não veem mais de 4,5 gols em um jogo desde a goleada de 5x0 sobre o Olympique de Marseille, no início de fevereiro.

Contudo, os visitantes têm sido dominantes fora de casa em todas as competições nas últimas semanas. Cinco das suas últimas seis viagens oficiais resultaram em "clean sheets" (jogos sem sofrer gols).

A expectativa é que ambos os lados partam para o tudo ou nada, sem espaço para cautela. Somente a vitória mantém vivas as esperanças do Lens de conquistar seu primeiro título da Ligue 1. O PSG é uma máquina de fazer gols em pleno funcionamento. Apostar em um festival de bolas na rede oferece retornos consideráveis.

Dica de aposta 2 para Lens x PSG: Total de gols: mais de 4,5 gols, com odds de 3.60 na Betano.

Teremos um impasse no primeiro tempo

O Lens foi extremamente cauteloso na vitória por 1x0 sobre o Nantes, particularmente na etapa inicial. Os Sang et Or registraram um xG (gols esperados) de apenas 0,43 em seis finalizações, com apenas duas no alvo.

Os comandados de Pierre Sage precisaram que o estreante Mezian Soares, de 16 anos, chamasse a responsabilidade para manter a briga pelo título viva. Sem ele, o PSG já teria sido coroado campeão. O Lens também protagonizou um primeiro tempo sem gols contra o Nice e não conseguiu marcar contra o Brest na rodada anterior.

O PSG também teve uma atuação apagada na metade inicial contra o Brest, com Doué saindo do banco para garantir o triunfo. No início deste mês, contra o Lorient, eles foram para o intervalo empatados em 1x1 após o gol de abertura de Ibrahim Mbaye.

Ambas as equipes precisam impor dominância cedo, mas espera-se um período de abertura truncado no Bollaert-Delelis. O valor está em apoiar um empate no primeiro tempo entre os postulantes ao título.