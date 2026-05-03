Palpite Internacional x Fluminense- Campeonato Brasileiro - 03/05/2026

Confira os palpites Internacional x Fluminense para o confronto em São Paulo, neste domingo (03), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e Fluminense se enfrentam em Porto Alegre em um duelo que coloca frente a frente um time pressionado e outro em alta na competição. O Colorado tenta se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Tricolor busca se manter firme no G4. O cenário aponta para um jogo equilibrado, com leve vantagem do momento para os visitantes, mas forte influência do fator casa.

O Internacional ocupa a 16ª posição, com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 13 jogos. A equipe de Paulo Pezzolano ainda não encontrou regularidade e vem de empate por 2 a 2 contra o Botafogo, fora de casa. Jogando no Beira-Rio, porém, tende a ser mais competitivo.

O Fluminense é o 3º colocado, com oito vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe de Zubeldia vive bom momento e vem de vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, em um jogo em que criou bastante. Fora de casa, mantém nível competitivo alto.

Prováveis escalações de Internacional x Fluminense

Internacional: Anthoni, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Alexandro Bernabei, Vitinho, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Allex, Johan Carbonero, Alerrandro

Fluminense: Fábio, Guga, Juan Freytes, Jemmes, Guilherme Arana, Hércules, Facundo Bernal, Agustín Canobbio, Jefferson Savarino, Kevin Serna, Rodrigo Castillo

Equilíbrio em campo aponta para divisão de pontos

O confronto reúne dois times em momentos diferentes, mas com características que podem equilibrar o jogo. O Internacional, pressionado, deve adotar postura mais intensa em casa, buscando controlar o ritmo e evitar novo tropeço.

O Fluminense chega mais organizado e confiante, mas pode encontrar dificuldades diante de um adversário que precisa reagir. Em um cenário de forças equilibradas e jogo disputado, o empate aparece como resultado bastante possível.

Palpite 1 para Internacional x Fluminense: Empate, com odds de 3.20 na KTO

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Ritmo controlado limita número de escanteios

A tendência é de uma partida mais cadenciada em vários momentos, com as equipes priorizando organização e evitando exposição excessiva. O Internacional deve tentar controlar o jogo com posse, enquanto o Fluminense não costuma acelerar de forma constante fora de casa.

Esse tipo de dinâmica reduz o número de jogadas até a linha de fundo e cruzamentos, impactando diretamente na quantidade de escanteios. Com menor volume ofensivo contínuo, o cenário favorece uma linha mais baixa.

Palpite 2 para Internacional x Fluminense: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.91 na KTO

Qualidade ofensiva dos dois lados pode aparecer

Mesmo em um jogo equilibrado, as duas equipes possuem qualidade para criar oportunidades ao longo dos 90 minutos. O Internacional, jogando em casa, tende a conseguir suas chances, principalmente em momentos de pressão.

O Fluminense, por sua vez, tem um ataque eficiente e cria com regularidade, mesmo fora de casa. Com espaços surgindo em momentos específicos e ataques com capacidade de decisão, a tendência é de gols para ambos os lados.