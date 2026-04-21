Palpite Grêmio x Confiança- Copa do Brasil- 21/04/2026

Confira os palpites Grêmio x Confiança para o confronto em Porto Alegre, nesta terça-feira (21), às 19h30, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e Confiança se enfrentam na Arena do Grêmio pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um duelo que coloca frente a frente equipes de divisões diferentes. O Imortal estreia na competição com favoritismo, enquanto o time sergipano tenta surpreender fora de casa. O cenário aponta para amplo domínio dos mandantes.

O Grêmio chega com 24 jogos na temporada, somando nove vitórias, oito empates e sete derrotas. Campeão Gaúcho, o time ocupa a 12ª posição no Brasileirão e tem oscilado, mas costuma crescer atuando em casa, onde consegue impor ritmo e controlar as ações.

O Confiança vive momento mais delicado. A equipe é a 17ª colocada na Série C e soma 22 jogos no ano, com oito vitórias, sete empates e sete derrotas. Apesar de ter avançado na Copa do Brasil com uma vitória e um empate, o nível técnico enfrentado agora é mais alto.

Prováveis escalações de Grêmio x Confiança

Grêmio: Weverton, Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Dodi e Nardoni; Tetê (Enamorado), Braithwaite e Gabriel Mec (Amuzu)

Confiança: Rafael Pascoal, Weriton, Eduardo Moura, Lucas Cunha e Matheus Julião, Renilson, Gabriel Zeca, PH e PK; Danielzinho (Breyner Camilo) e João Pedro (Sassá)

Grêmio domina o jogo e constrói vantagem desde cedo

Jogando na Arena, o Grêmio tende a assumir o controle desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola e pressão constante para empurrar o adversário para o campo defensivo. A diferença técnica entre os elencos deve se refletir no volume de jogo.

O Confiança deve adotar postura mais reativa, tentando resistir à pressão. No entanto, a dificuldade em sustentar o ritmo contra uma equipe de Série A pode pesar. Com domínio territorial e mais qualidade, o Grêmio tem cenário favorável para vencer os dois tempos.

Palpite 1 para Grêmio x Confiança: Grêmio vence ambos os tempos, com odds de 1.73 na KTO

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Volume ofensivo transforma o jogo em placar movimentado

Com o controle das ações, o Grêmio tende a criar diversas oportunidades ao longo da partida, principalmente utilizando jogadas pelos lados e presença constante na área adversária. Esse tipo de pressão aumenta a probabilidade de gols.

O Confiança, ao se defender por longos períodos, pode acabar cedendo espaços e acumulando falhas. Com um jogo de domínio claro e volume ofensivo elevado, o cenário aponta para um placar com mais gols.

Palpite 2 para Grêmio x Confiança: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.75 na KTO

Defesa sólida impede reação do visitante

O Grêmio deve controlar não apenas o ataque, mas também o ritmo defensivo da partida. Com mais posse de bola e presença no campo ofensivo, a equipe tende a limitar bastante as ações do adversário.

O Confiança já enfrenta dificuldades ofensivas em sua própria divisão e pode ter ainda mais problemas diante de um adversário superior. Com poucas oportunidades criadas, o cenário favorece um jogo em que apenas um lado marque.