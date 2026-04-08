Palpite Cusco x Flamengo - Libertadores - 08/04/2026

Confira os palpites Cusco x Flamengo para o confronto em Cusco, nesta quarta (8), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Cusco x Flamengo

Nossa análise: Momento das equipes

Cusco e Flamengo se enfrentam no Peru, na estreia da Libertadores, em um duelo que envolve um fator decisivo: a altitude.

O time peruano tenta aproveitar o contexto físico, enquanto o Rubro-Negro chega com mais qualidade, mas ainda sem total regularidade. O cenário aponta para um jogo equilibrado, com influência do ambiente.

O Cusco soma quatro vitórias, um empate e quatro derrotas em nove jogos na temporada. A equipe ocupa a 6ª posição na liga local e vem de vitória por 3 a 1 fora de casa.

Jogando na altitude, costuma ser mais intenso e competitivo.

O Flamengo tem 10 vitórias, oito empates e quatro derrotas em 22 jogos no ano. O time é o 4º no Brasileirão e vem de vitória sobre o Santos.

Apesar da qualidade, ainda oscila e pode sentir o desgaste físico neste tipo de confronto.

Prováveis escalações de Cusco x Flamengo

Cusco: Pedro Díaz, José Zevallos, Gu-Rum Choi, Carlos Gamarra, José Bolívar, Oswaldo Valenzuela, Miguel Aucca, Iván Colman, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Juan Manuel Tévez;

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Jorginho, De Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Cusco pode aproveitar altitude para pontuar

O Cusco tem no fator altitude uma grande vantagem neste tipo de confronto. Jogando em casa, a equipe costuma impor ritmo forte, pressionar e dificultar o jogo dos adversários, principalmente no aspecto físico ao longo dos minutos.

O Flamengo tem mais qualidade, mas já mostrou dificuldades em jogos fora do padrão, especialmente quando não consegue manter a intensidade.

Em um cenário de desgaste e adaptação, o time peruano pode equilibrar as ações e buscar ao menos um empate.

Palpite 1 para Cusco x Flamengo: Cusco vence ou empata, com odds de 2.10 na bet365

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Jogo pode ser mais travado na altitude

A altitude costuma impactar o ritmo das partidas, reduzindo intensidade e volume ofensivo ao longo do jogo. Isso tende a deixar o confronto mais lento e com menos chances claras, principalmente no segundo tempo.

O Flamengo deve tentar controlar a posse, mas pode ter dificuldades para manter o mesmo ritmo durante os 90 minutos.

O Cusco, por sua vez, pode administrar o jogo após um início mais intenso. Esse cenário favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para Cusco x Flamengo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na bet365

Jogo pode gerar escanteios pela pressão inicial

O Cusco deve começar o jogo pressionando, aproveitando o fator casa e a altitude. Esse tipo de postura tende a gerar finalizações e bolas desviadas, aumentando o número de escanteios logo nos primeiros momentos.

O Flamengo também pode contribuir, principalmente quando tiver mais posse e tentar explorar os lados do campo.

Com momentos de pressão alternada e uso das jogadas laterais, o número de escanteios pode ultrapassar a linha proposta.