Palpite Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra - 16/05/2026

Além das respectivas fases atuais, o City ostenta um retrospecto fantástico contra os Blues e busca ampliar para 14 jogos a sua invencibilidade em Wembley neste fim de semana.

Dicas de apostas para Chelsea x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Chelsea 0x2 Manchester City.

Chelsea e Manchester City se enfrentam em Wembley no sábado para decidir a grande final da Copa da Inglaterra 2025/26.

Não há como negar que o Chelsea chega para esta decisão mergulhado em problemas dentro e fora de campo. Os Blues são comandados atualmente pelo técnico interino Calum McFarlane, após a demissão de Liam Rosenior.

Apesar da mudança no comando, a sorte da equipe nas quatro linhas pouco mudou: eles perderam sete dos últimos nove jogos na Premier League, incluindo uma derrota em casa por 3x0 justamente para o rival deste sábado, o City.

O setor ofensivo tem sido a maior dor de cabeça dos Blues ultimamente. Foram apenas sete gols marcados nas últimas nove partidas do campeonato nacional. Para piorar, o Chelsea sofre com vários desfalques. Há preocupações médicas em torno de Estevão (isquiotibiais), Alejandro Garnacho (pancada), Pedro Neto (pancada) e Robert Sanchez (concussão).

Já a fase do Manchester City é o oposto total da de seu adversário. Os comandados de Pep Guardiola estão fazendo de tudo para manter a pressão sobre o líder, o Arsenal. O City venceu quatro dos seus últimos cinco jogos pela Premier League para seguir apenas dois pontos atrás dos Gunners.

O City é o melhor ataque da Premier League com folga, tendo balançado as redes 75 vezes em 36 jogos. A média é ainda mais impressionante na Copa da Inglaterra nesta temporada, com 2,40 gols por partida. Guardiola também conta com um elenco quase 100% fisicamente, com apenas Rodri aguardando um teste físico de última hora antes do duelo de sábado à tarde.

Escalações esperadas para Chelsea x Manchester City

Escalação esperada do Chelsea: Jorgensen, James, Colwill, Hato, Chalobah, Santos, Caicedo, Cucurella, Fernandez, Palmer, Pedro;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Silva, Gonzalez, Cherki, Semenyo, Doku, Haaland.

O City deve ganhar por pelo menos dois gols de diferença

O City não perde para o Chelsea há 13 jogos e venceu três dos últimos quatro confrontos diretos por pelo menos dois gols de vantagem. Podemos apostar que os homens de Guardiola repetirão o feito no sábado com uma probabilidade implícita de apenas 35,71%.

O Chelsea está muito desorganizado no momento, o que torna difícil esperar um resultado positivo de um elenco que carece de uma liderança permanente. Além disso, Guardiola estará motivadíssimo para conquistar mais um troféu nacional, em meio a rumores de que este será seu último ano no comando.

A sequência de lesões de jogadores titulares dos Blues é uma preocupação enorme para um jogo deste porte. Enquanto isso, o City parece ter encontrado sua melhor forma e um time titular bem encaixado.

Dica de aposta 1 para Chelsea x Manchester City: Handicap -1: Manchester City, com odds de 2.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Há valor em apostar que o City sai ileso

Seis dos últimos dez confrontos entre Chelsea e Manchester City terminaram com pelo menos um dos times sem marcar gols. Apesar dessa taxa de sucesso de 60% para o mercado de "Ambas as Equipes Marcam: Não", podemos encontrar essa aposta com uma probabilidade de apenas 48,78% para este fim de semana.

O Chelsea está lutando para marcar com regularidade, registrando apenas sete gols em suas últimas nove partidas na Premier League. Portanto, o City chegará confiante de que pode impedir que os jovens e inexperientes Blues encontrem o caminho das redes.

Da mesma forma, o desempenho defensivo do City melhorou ultimamente, acumulando quatro jogos sem sofrer gols nas últimas seis rodadas da liga. Guardiola elogiou recentemente o impacto do novo zagueiro Marc Guehi, e a expectativa é que o City segure o ataque adversário em Wembley.

Dica de aposta 2 para Chelsea x Manchester City: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.05 na Betano.

Doku deve manter sua fase iluminada

O ponta do City, Jeremy Doku, está voando baixo. O internacional belga tem sido extremamente produtivo na cara do gol, marcando quatro vezes em suas últimas quatro aparições. Doku registrou sete participações diretas em gols no mesmo número de jogos, elevando consideravelmente seu nível desde a Data FIFA de março.

O mercado de apostas parece não ter precificado totalmente a excelente fase recente de Doku. As odds indicam apenas 26,67% de chance de Doku marcar na final deste sábado, apesar de ele ostentar uma taxa de acerto de 71,43% desde o início de abril.

Esta pode ser a aposta de maior valor desta final da Copa da Inglaterra, com Doku e Semenyo garantindo a amplitude pelas pontas para servir Haaland ou decidir individualmente.