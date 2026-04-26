Palpite Chelsea x Leeds - Copa da Inglaterra - 26/04/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo truncado. Embora o Leeds tenha condições de levar a melhor, é provável que tudo termine igual após 120 minutos.

Dicas de apostas para Chelsea x Leeds:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Chelsea 1x1 Leeds;

Palpite de artilheiros: Chelsea - Enzo Fernandez; Leeds - Dominic Calvert-Lewin.

O Chelsea está em uma posição difícil no pior momento da temporada. Após apenas 106 dias no cargo, os Blues se despediram de Liam Rosenior após uma sequência de resultados ruins. Mesmo assim, encontram-se em Wembley para mais uma semifinal da Copa da Inglaterra.

Calum McFarlane é o homem encarregado de assumir o comando interino dos Blues pela segunda vez nesta temporada. Ele comandou o empate em 1x1 contra o Manchester City quando Enzo Maresca deixou o cargo de treinador principal no início da campanha. Isso pode levar a um aumento de confiança no vestiário antes deste confronto crucial.

No entanto, o técnico interino não terá ilusões sobre este time do Chelsea. Eles perderam cinco partidas seguidas na Premier League sem marcar gols. Esse será um fator preocupante não apenas para este fim de semana, mas para o restante da temporada.

O Leeds, por outro lado, arrancou um empate em 2x2 contra o Bournemouth na quarta-feira, o que foi um excelente resultado para eles. Isso significa que o time recém-promovido finalmente atingiu a marca de 40 pontos. Embora não estejam completamente livres do rebaixamento, certamente estão se afastando dele.

Daniel Farke levou sua equipe à primeira semifinal da Copa da Inglaterra desde a temporada 1986/87, buscando chegar à sua primeira final em mais de 50 anos. O Leeds entrará neste jogo em uma fase bastante decente, o que significa que eles acreditarão na possibilidade de causar uma surpresa. Eles precisam reverter um retrospecto ruim no novo Wembley, onde perderam os dois jogos disputados desde o início dos anos 2000.

Escalações esperadas para Chelsea x Leeds

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, Cucurella, Neto, Lavia, Caicedo, Fernandez, Delap;

Escalação esperada do Leeds: Darlow, Justin, Bijol, Stuijk, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin.

O Leeds vive um momento interessante

O clube do oeste de Londres certamente está lutando para encontrar seu melhor futebol no momento. Eles entram na semifinal deste fim de semana após três derrotas consecutivas, somando sete derrotas nos últimos oito jogos em todas as competições. Sua única vitória nessa sequência foi contra o Port Vale nesta competição.

Vale ressaltar que este é o primeiro confronto do Chelsea contra um adversário da elite. Eles não tiveram problemas para derrotar equipes de divisões inferiores, o que conseguiram com um placar agregado de 20x3. No entanto, um time confiante do Leeds representará um desafio maior do que aqueles clubes.

Os comandados de Farke estão invictos nos últimos sete jogos em todas as competições. Venceram três deles e empataram quatro no tempo regulamentar. Os últimos cinco confrontos diretos viram cada clube vencer duas vezes.

Dito isso, o Leeds está invicto nos dois encontros mais recentes, ambos ocorridos nesta temporada. A partida mais recente em Stamford Bridge terminou em um empate emocionante em 2x2, com os Whites buscando o resultado após estarem perdendo por dois gols. Agora, o momento parece ser do Leeds, então eles podem garantir uma vitória apertada ou um empate após 90 ou 120 minutos.

Dica de aposta 1 para Chelsea x Leeds: Chance dupla: Leeds ou empate, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Calvert-Lewin representa uma ameaça ofensiva

O artilheiro do Leeds na Premier League é Dominic Calvert-Lewin, com 11 gols. Sua marca sozinha representa 25% do total do clube nesta temporada. No entanto, ele também tem tido um desempenho forte na Copa da Inglaterra.

Ele tem um ótimo histórico pessoal, tendo marcado em todas as quatro partidas em que entrou em campo, o que animará o time de Farke. Calvert-Lewin marcou um pênalti contra o West Ham na rodada anterior, tanto no tempo regulamentar quanto na disputa de pênaltis.

O ex-jogador do Everton marcou duas vezes nos últimos quatro jogos e será uma ameaça para um Chelsea que busca estabilidade. Ele marcou o terceiro gol quando essas equipes se encontraram em Elland Road pela Premier League, o que o torna nossa escolha para marcar neste fim de semana.

Dica de aposta 2 para Chelsea x Leeds: Artilheiro a qualquer momento: Dominic Calvert-Lewin, com odds de 2.95 na Betano.

Veremos uma abordagem cautelosa de ambos os lados

Ambas as equipes provavelmente sabem que esta é sua última chance de conquistar um troféu nesta temporada. Eles estão a apenas dois jogos de alcançar o sucesso, mas garantir a vitória nesta partida é crucial. Consequentemente, poderemos testemunhar um jogo onde nenhum dos lados quer perder, o que resultará em uma postura cautelosa.

Os Blues vivem uma má fase, e outra derrota aumentaria suas dificuldades. Trabalhar com um treinador interino pode ter resultados variados, pois eles podem tanto se destacar quanto sofrer. Existe uma forte possibilidade de que o Leeds acredite em si mesmo, especialmente porque conquistaram quatro pontos contra o Chelsea nesta temporada.

Os Whites estão em melhor momento, o que os torna favoritos a sair com a vitória. No entanto, dois dos seus quatro confrontos na Copa da Inglaterra nesta temporada foram para os pênaltis. Considerando que o último confronto direto terminou em empate, esta partida também pode ser decidida nas penalidades.