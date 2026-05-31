Palpite Brasil x Panamá - Amistosos Internacionais - 31/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Brasil saia do Maracanã tendo mostrado uma atuação de gala e levando uma vitória convincente antes da Copa do Mundo.

Dicas de apostas para Brasil x Panamá:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brasil 4x1 Panamá;

Palpite de artilheiros: Brasil – Matheus Cunha x2, Raphinha, Vinícius Júnior; Panamá – Ismael Díaz.

O Brasil, pentacampeão mundial, espera retomar seu lugar no topo do futebol mundial no torneio deste ano. A Seleção é a mais bem-sucedida do planeta, mas seu último título foi lá em 2002. Agora, 24 anos depois, o Brasil busca dominar o mundo mais uma vez, desta vez sob o comando de Carlo Ancelotti.

O Brasil tem dois amistosos de preparação programados: um contra o Egito na próxima semana e o confronto deste fim de semana contra o Panamá. Os donos da casa vêm enfrentando oscilações sob a liderança do treinador italiano. A expectativa é de que ele leve a equipe de volta ao topo, de onde nunca deveria ter saído.

Os pentacampeões contam com um elenco incrivelmente talentoso, incluindo Neymar. No entanto, o atacante desfalcará a equipe pelas próximas três semanas devido a uma lesão na panturrilha. Mas opções não faltam no elenco para suprir a ausência. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos também estão fora, pois ainda têm compromissos com seus clubes.

Enquanto isso, o Panamá chega motivado para se testar antes do início do grande espetáculo mundial. Os Canaleros disputarão a fase final da Copa do Mundo pela segunda vez na história, tendo surpreendido muita gente com a classificação.

Eles apresentaram um excelente desempenho nas Eliminatórias, vencendo sete de suas 10 partidas. Com Gana, Croácia e Inglaterra pelo caminho na fase de grupos, o Panamá precisará encontrar uma forma de incomodar o Brasil como preparação para os desafios que virão.

Escalações esperadas para Brasil x Panamá

Escalação esperada do Brasil: Alisson, Wesley, Bremer, Pereira, Sandro, Guimarães, Casemiro, Raphinha, Henrique, Vinícius Júnior, Cunha;

Escalação esperada do Panamá: Mejia, Murillo, Cordoba, Escobar, Blackman, Carrasquilla, Godoy, Davis, Barcenas, Diaz, Fajardo.

Ataque brasileiro é forte demais para ser ignorado

O setor ofensivo do Brasil causa inveja em qualquer um. A Seleção conta com alguns dos jogadores mais talentosos do futebol europeu. Mesmo com desfalques de peso, a expectativa é de que os substitutos brilhem nos próximos amistosos. Os atletas entram em campo famintos para impressionar Ancelotti, buscando garantir uma vaga entre os 11 titulares para o torneio.

Nas duas últimas partidas da Seleção Brasileira na Data FIFA de março, o placar terminou com mais de dois gols. A Seleção balançou as redes nove vezes nos seus últimos cinco jogos, com uma média de 1,8 gols por partida. Por outro lado, o compromisso mais recente do Panamá, contra a África do Sul, também teve mais de dois gols.

Isso aconteceu duas vezes nos últimos cinco jogos dos visitantes e em três das últimas cinco partidas do Brasil. No histórico de três confrontos diretos entre as duas seleções, duas partidas terminaram com mais de dois gols. Diante disso, esperamos um placar movimentado neste jogo, especialmente considerando os craques que Ancelotti tem à sua disposição.

Dica de aposta 1 para Brasil x Panamá: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.39 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brasil x Panamá nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Panamá não se intimida no ataque

Se por um lado o ataque do Brasil promete uma noite produtiva, a defesa ainda gera desconfiança. Ancelotti não poderá contar com dois de seus melhores defensores, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Com isso, os visitantes podem encontrar brechas para castigar, principalmente nos contra-ataques.

Vale destacar que o Brasil saiu de campo sem sofrer gols em apenas uma de suas últimas cinco partidas. A equipe sofreu sete gols nesse período, incluindo três apenas contra o Japão. Esse retrospecto deve dar moral para os comandados de Thomas Christiansen tentarem surpreender os donos da casa no domingo à noite.

O Panamá não tem se intimidado na frente do gol: foram sete bolas na rede nos últimos cinco confrontos. Os Canaleros passaram em branco em apenas uma dessas partidas, o que mostra que são eficientes no último terço do campo. Eles já deram trabalho para a defesa brasileira no último encontro e podem repetir a dose agora.

Dica de aposta 2 para Brasil x Panamá: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.47 na Betboom.

Talento brasileiro é difícil de ser batido em casa

Os donos da casa certamente devem marcar mais gols que o Panamá neste duelo, especialmente contando com o apoio em massa da torcida no Maracanã. Com isso, o Brasil tem tudo para furar o bloqueio defensivo rival várias vezes rumo à vitória. Vale lembrar que a Seleção aplicou um sonoro 4x0 no Panamá em um amistoso em 2014.

Os visitantes perderam apenas uma vez em seus últimos 10 jogos internacionais, o que dá uma ponta de esperança de arrancar um bom resultado neste amistoso. Mesmo assim, o talento do Brasil é inegável, apesar de duas derrotas nas últimas cinco partidas. O compromisso mais recente da Seleção foi uma vitória por 3x1 sobre a Croácia, que está longe de ser boba no futebol mundial.

Sem nunca ter perdido para o Panamá na história, é difícil imaginar outro cenário que não seja a vitória dos donos da casa no domingo. O Brasil venceu dois dos três confrontos diretos, sendo que o último terminou empatado. No entanto, com os jogadores dando a vida por uma vaga na Copa do Mundo, os mandantes tendem a se impor e construir um placar elástico.