Palpite Angers x PSG - Ligue 1 - 25/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que o fator casa do Angers tenha pouca relevância, enquanto um PSG em ascensão busca consolidar sua vantagem de quatro pontos na liderança.

Dicas de apostas para Angers x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Angers 0x4 PSG

Angers 0x4 PSG Palpite de artilheiros: PSG - João Neves, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Senny Mayulu

O Angers atravessa uma fase ruim, mas permanece fora da zona de rebaixamento. Os Scoïstes ficaram no empate por 1 a 1 em seu último compromisso contra o Le Havre, que jogava com dez homens. Esse foi o quinto jogo consecutivo da equipe sem vitória.

Os donos da casa ocupam atualmente a 13ª posição, nove pontos acima do Z3 da Ligue 2, restando quatro jogos para o fim da temporada. O PSG é, sem dúvida, o compromisso mais duro desta reta final, que ainda reserva confrontos contra Auxerre, Strasbourg e Brest.

Os campeões europeus deram a volta por cima após uma derrota surpreendente por 2 a 1 para o Lyon, batendo o Nantes na sequência. Inspirado por Khvicha Kvaratskhelia, o PSG marcou três gols sem resposta, carimbando sua sétima vitória em oito jogos em todas as competições.

Apesar das vitórias enfáticas sobre Toulouse, Nice e Nantes, o desempenho na Ligue 1 tem oscilado dado o nível técnico do elenco. Eles precisam vencer este jogo para manter a folga de quatro pontos sobre o Lens antes do confronto direto mais importante das últimas décadas.

O Angers é claramente o azarão contra o time ressurgente de Luis Enrique. O comandante espanhol não aceitará nada menos que os três pontos no Stade Raymond Kopa.

Escalações esperadas para Angers x PSG

Escalação esperada do Angers: Koffi; Rao-Lisoa, Louer, Sinate, Lefort; Ekomie, Mouton, Van den Boomen, Belkebla; Sbaï, Peter.

Escalação esperada do PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho Hernández, Mayulu; Beraldo, Neves, Barcola; Dembélé, Doué.

Parisienses devem atropelar no Raymond Kopa

O PSG reagiu em grande estilo após o revés contra o Lyon, atropelando o Nantes com uma exibição de três gols no Parc des Princes. Foram superiores no ataque e sólidos na defesa. O total de gols esperados (xG) de 2.17 massacrou o 0.82 do Nantes.

A vitória deixou o PSG quatro pontos à frente do Lens, que desperdiçou sua chance de encostar no topo da tabela. O título agora está firmemente nas mãos dos atuais campeões.

Além da derrota para o Lyon e da vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse, o PSG registrou cinco clean sheets (jogos sem sofrer gols) em suas últimas sete partidas oficiais. Eles dividem o posto de defesa menos vazada da temporada (14 jogos sem sofrer gols) com o Lyon.

O Angers tem sido pouco inspirado no ataque, balançando as redes apenas três vezes nos últimos cinco jogos. Embora tenham marcado em duas partidas consecutivas, o PSG está em um patamar muito acima. Portanto, há muito valor em apostar em uma vitória dos parisienses sem sofrer gols.

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Veja as odds para Resultado da Partida

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Dembélé no comando do ataque

Kvaratskhelia roubou a cena contra o Nantes, levando o prêmio de homem do jogo. Dembélé atuou de forma mais discreta, retornando ao time titular após ser poupado contra o Lyon.

Alguns diriam que foi um descanso merecido, considerando o quão instrumental o atual vencedor da Bola de Ouro tem sido para o PSG. Desde que voltou de uma lesão na panturrilha, Dembélé soma sete participações diretas em gols nos seus últimos 10 jogos pelo clube (cinco gols e duas assistências).

Seus dois gols recentes contra o Toulouse garantiram o triunfo por 3 a 1. Logo depois, ele marcou outra dobradinha decisiva em Anfield, contra o Liverpool. Seu retorno aos onze iniciais contra o Nantes mostrou a qualidade que ele traz para a linha de frente.

Dembélé soma 16 gols e nove assistências em 34 partidas em todas as competições nesta campanha. Ele foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo contra o Nantes e deve começar jogando contra o Angers. Espere que ele faça a diferença.

Dica de aposta 2 para Angers x PSG: Ousmane Dembélé para marcar ou dar assistência a qualquer momento – odds de 1.95 na bet365

Início avassalador do PSG deve decidir o jogo

Luis Enrique foi criticado por suas escolhas na rotação do elenco no clássico contra o Lyon. O PSG sofreu um duro golpe na briga pelo título com gols precoces de Endrick e Afonso Moreira. Gonçalo Ramos ainda perdeu um pênalti antes do intervalo — o ponto de virada do jogo.

Contra o Nantes, o PSG foi clínico na vitória por 3 a 0. Kvaratskhelia e Désiré Doué garantiram a vantagem ainda na etapa inicial. O time tem totais condições de castigar uma equipe que costuma ceder cedo na partida.

O PSG venceu todos os 16 jogos no campeonato nesta temporada em que saiu para o intervalo em vantagem. Além disso, permanece invicto em 24 de suas 29 partidas da Ligue 1 considerando apenas o primeiro tempo.

Enquanto isso, o Angers perdeu 12 de seus 30 jogos antes do intervalo, vencendo apenas sete. Os donos da casa sentirão a pressão desde o apito inicial e devem sucumbir. A expectativa é que o PSG construa uma vantagem sólida já na primeira metade.