Palpite Lanús x Fluminense - Sul-Americana - 16/09/2025

Argentinos e brasileiros se enfrentam nesta primeira partida das quartas de final com uma tendência clara apontando para poucos gols no marcador.

Melhores apostas para Lanús x Fluminense

Ambas marcam (NÃO) com odd 1.62 na bet365

Menos 2,5 gols com odd 1.50 na bet365

Mais 9,5 escanteios com odd 2.00 na bet365

Previsão de placar: Lanús 1x0 Fluminense.

Nossa análise: Momento das equipes

O Lanús chega para o primeiro confronto das quartas de final após vencer o Independiente Rivadavia por 1x0, pelo Campeonato Argentino.

No entanto, o momento da equipe é de oscilação, já que vinha de três jogos sem vencer, incluindo duas derrotas consecutivas.

Nas oitavas de final, os argentinos conseguiram a classificação sofrida nos pênaltis sobre o Central Córdoba, após perder o primeiro jogo por 1x0 e devolver o mesmo placar na partida de volta, em casa.

O Fluminense também tem apresentado oscilações recentemente, inclusive vem de derrota por 1x0 para o Corinthians, pelo Brasileirão.

Antes disso, havia vencido o Bahia por 2x1, resultado que garantiu ao tricolor a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

Diferentemente do Lanús, o Flu conquistou uma classificação tranquila para as quartas da Sul-Americana, vencendo o América de Cali nos dois confrontos.

Prováveis escalações para Lanús x Fluminense

Lánus: Losada; Pérez (Morgantini), Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Aquino (Segovia), Salvio; Walter Bou, Marcelino Moreno.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Nonato (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.

Equilíbrio e poucos gols

Lanús e Fluminense chegam para este confronto trazendo um retrospecto que aponta para um duelo mais fechado e de poucas brechas ofensivas.

Nos últimos cinco jogos, o time argentino viu quatro deles terminarem com apenas uma das equipes balançando as redes, mostrando certa inconsistência defensiva e também limitação ofensiva.

O Tricolor Carioca apresenta cenário parecido, já que somente na derrota para o Bragantino, por 4x2, houve gols para os dois lados.

Diante desse padrão, o encontro tende a ser bastante estudado, com marcação intensa e chances escassas.

A probabilidade é alta de que apenas um dos times consiga marcar, reforçando a expectativa de um jogo truncado, equilibrado e com poucas oportunidades claras para ambos os ataques.

Palpite 1 para Lanús x Fluminense: Ambas marcam (NÃO) com odd 1.62 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Lanús x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de poucos gols

O time argentino, em seus últimos dez compromissos, registrou oito jogos abaixo da linha de 2,5 gols, mostrando um estilo mais cauteloso e de partidas fechadas.

O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, também segue caminho semelhante: em dez jogos recentes, seis terminaram com menos de três gols, além de apresentar esse padrão em seis dos oito duelos disputados nesta edição da Sul-Americana.

Considerando o peso de um mata-mata e o equilíbrio entre as equipes, a expectativa é de um duelo truncado, com muita marcação, poucas brechas ofensivas e alta probabilidade de o placar final ficar abaixo dos 2,5 gols.

Palpite 2 para Lanús x Fluminense: Menos 2,5 gols com odd 1.50 na bet365

Força pelas laterais

O Lanús, em suas cinco partidas mais recentes, registrou três jogos acima da linha de 9,5 cantos e soma 21 cobranças no período, mostrando que costuma criar volume ofensivo pelas beiradas.

Do outro lado, o Flu apresenta números ainda mais expressivos: foram 32 escanteios nos últimos cinco confrontos, e em apenas uma partida marcou menos de cinco tiros de canto.

Esse padrão indica uma equipe que ataca em amplitude e força constantemente os adversários ao erro defensivo.

Com os dois times explorando bastante as jogadas laterais, há grande probabilidade de que o confronto desta terça-feira ultrapasse a linha de 9,5 escanteios.