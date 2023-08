Palpite Athletico-PR x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 27/8/23

No único duelo de membros do G6 desta 21ª rodada, o Tricolor das Laranjeiras vai até Curitiba, enfrentar o Furacão na Arena da Baixada.

O Fluminense vem embalado por sua vitória no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, batendo o Olimpia por 2-0. Enquanto o Furacão traz consigo uma sequência de seis jogos de invencibilidade no Brasileirão.

Os especialistas em apostas selecionaram os melhores palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Athlético-PR 1.95 na Betano Jogador marcar gol Vitor Roque marcar a qualquer momento 2.50 na Betano Time marcar gols Athletico-PR para marcar dois ou mais gols 2.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Use o código promocional Betano e aproveite uma oferta exclusiva

Abra sua conta com o código promocional Novibet

Se quiser um novo site de apostas, conheça a Lance Betting para iniciantes

Furacão é um dos principais mandantes da competição

O Athletico-PR possui uma campanha excelente na Arena da Baixada. Diante do apoio de seu torcedor, o Furacão só foi derrotado uma única vez, e conquistou 23 de 30 pontos possíveis em seus domínios.

O Fluminense, apesar de sua boa campanha, entrando nesta rodada dentro do G4, não possui bons números atuando como visitante, sendo derrotado em dois terços de suas partidas fora de casa neste Brasileirão.

Em suas três últimas partidas como visitante na Série A, o Fluminense perdeu todas, para São Paulo, Coritiba, e Grêmio, nessa ordem.

Palpite 1 - Athletico-PR x Fluminense - Vitória do Athletico-PR: 1.95 na Betano.

Vitor Roque e seus números que impressionam

Se considerarmos gols e assistências, o jovem Vitor Roque é diretamente responsável por 12 dos 29 gols do Furacão neste Brasileirão, anotando nove, e ainda distribuindo três passes para gol.

Após uma sequência de três jogos sem contribuir diretamente para um gol, Vitor Roque voltou a balançar as redes na última rodada, no empate por 1-1 do Furacão com o Goiás.

Palpite 2 - Athletico-PR x Fluminense - Vitor Roque para marcar a qualquer momento: 2.50 na Betano.

Ataque avassalador na Arena da Baixada

Apenas os três primeiros colocados possuem ataques melhores do que o Furacão neste Brasileirão, que tem 29 gols em 20 jogos.

Contudo, na Arena da Baixada estes números são extremamente expressivos, com o Athletico-PR tendo marcado 19 gols em 10 partidas. Com dois ou mais em cada um dos seus quatro jogos mais recentes em casa, neste Brasileirão.

Palpite 3 - Athletico-PR x Fluminense - Athletico-PR para marcar dois ou mais gols: 2.15 na Betano.