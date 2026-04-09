Palpite Vasco x Botafogo - Copa do Brasil - 27/08/2025

Confira os palpites para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta (27), às 21h30.

Melhores palpites de apostas para Vasco x Botafogo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Vasco x Botafogo

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365

Menos de 10 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

Pablo Vegetti marca a qualquer momento, com odds de 2.62 na bet365

Em partida disputada, Vasco e Botafogo devem empatar por 1 a 1 em São Januário.

Nossa análise: momento das equipes

De olho nas semifinais da Copa do Brasil e com o tempero especial de disputar mais um clássico na história, Vasco e Botafogo entram com tudo em São Januário nesta quarta-feira.

Com o desequilíbrio como tom na temporada, o Gigante da Colina quer virar a chave e focar na competição, enquanto o Glorioso, após a queda na Libertadores, sonha com o título inédito da Copa nacional.

Derrotado pelo Corinthians em casa na última rodada, o Vasco ainda não conseguiu engatar uma boa sequência de resultados em 2025. Na Copa do Brasil, a equipe disputou seis jogos até o momento, com três vitórias e três empates.

O Botafogo, por sua vez, respirou após a vitória contra o Juventude, na partida disputada no último domingo, em Caxias do Sul.

Eliminado da Libertadores, o Glorioso agora tem na Copa do Brasil sua maior chance de título na temporada, visto que a distância para os líderes do Brasileirão é grande. Na competição, o Botafogo entrou na terceira fase e passou por Capital e RB Bragantino, com sete gols marcados e apenas um sofrido.

Este será o confronto de número 323 entre Vasco e Botafogo na história. O Glorioso venceu 90 partidas, além de 96 empates e 136 vitórias do Vasco. No último confronto, o Botafogo venceu o Cruz-Maltino por 2 a 0, em Brasília. Os times se enfrentaram, também, pela Copa do Brasil de 2020, com o Botafogo avançando após uma vitória e um empate.

Prováveis escalações de Vasco e Botafogo

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes (Barros), Coutinho, Nuno Moreira (Goméz), Rayan e Vegetti (David).

Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Gols devem sair para os dois lados

O clássico entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil promete equilíbrio, mas com boas chances ofensivas. As duas equipes vivem momentos distintos, mas têm características em comum: gostam de jogar de forma vertical e acabam cedendo espaços defensivos.

O Vasco, pressionado pela necessidade de vitória, deve se lançar ao ataque em São Januário, onde costuma ser mais competitivo, mesmo que os últimos resultados não tenham refletido isso.

O Botafogo, por sua vez, tem força ofensiva consolidada, mas também deixa brechas atrás, com a ausência de Bastos sendo a mais sentida pela equipe.

O cenário sugere que ambos os times consigam balançar as redes em algum momento da partida, já que contam com jogadores decisivos no setor ofensivo.

Palpite 1 – Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico de poucos escanteios

Apesar da rivalidade e da expectativa de intensidade, a tendência é de que Vasco e Botafogo não registrem um número elevado de escanteios neste clássico.

Isso porque as duas equipes têm preferência por construir jogadas pelo centro, usando passes curtos e infiltrações, ao invés de explorar cruzamentos constantes pelas laterais.

Esse estilo reduz naturalmente as situações que levam à cobrança de escanteio, e é a preferência de Fernando Diniz e Davide Ancelotti.

Além disso, em clássicos truncados, a disputa pelo meio costuma ser mais frequente, limitando as chances de bolas paradas ofensivas. Por isso, a probabilidade maior é de um jogo intenso, mas sem números altos neste mercado específico.

Palpite 2 – Menos de 10 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

Vegetti pode desequilibrar em São Januário

A grande esperança do Vasco para superar o rival é Pablo Vegetti. O centroavante argentino tem um histórico impressionante contra o Botafogo: marcou quatro gols em seis jogos diante do Glorioso, mostrando que sabe decidir em clássicos contra o time.

Sua presença física, posicionamento inteligente e capacidade de finalização fazem dele uma arma perigosa em um duelo equilibrado como este. Com o apoio da torcida em São Januário, Vegetti deve ser bastante acionado, especialmente em cruzamentos e jogadas de área.

Considerando o retrospecto e a fase do jogador, que tem sido cobrado por parte dos torcedores, a expectativa é de que ele tenha boas chances de balançar as redes novamente e selar, de vez, a paz com os vascaínos.