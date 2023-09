Palpite Tottenham x Liverpool - Premier League - 30/9/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo entre Tottenham e Liverpool, na Premier League.

Após seis rodadas, só restam quatro equipes invictas no Campeonato Inglês, e duas delas se enfrentam neste sábado (30), com o Liverpool viajando até Londres para duelar com o Tottenham.

Poucas equipes impressionam tanto quanto Spurs e Reds nesta temporada, e este tem tudo para ser o grande jogo do futebol europeu neste final de semana.

Aposta Palpite Odd Ambos times marcam - Gols Ambas as equipes marcam e mais de 3.5 gols na partida 2.10 na Betano Total de chutes Curtis Jones menos de 1.5 1.40 na Betano Chutes no alvo Bahia ou Dominik Szoboszlai pelo menos um 1.98 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Reds acostumados a jogos com muitos gols

A temporada ainda está em sua fase inicial. Apesar disso, o Liverpool já vem ganhando a fama de uma equipe que proporciona jogos com muitos gols.

Nas quatro partidas mais recentes dos Reds, em três competições diferentes, o Liverpool repetiu o mesmo resultado: vitória por 3-1.

Assim como o Liverpool, o Tottenham também protagonizou partidas com pelo menos quatro gols em metade dos seus jogos da Premier League.

Em outro duelo Big Six na rodada passada, os Spurs ficaram no empate com o Arsenal, por 2-2.

Palpite 1 - Tottenham x Liverpool - Ambas as equipes marcam e mais de 3.5 gols na partida: 2.10 na Betano.

Finalização não faz parte do jogo de Jones

O meio-campista, cria da base, tem ganhado cada vez mais espaço no time, e no momento parece a primeira opção para atuar ao lado de Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai.

Porém, Jones, que foi titular nos últimos três jogos dos Reds na Premier League, não tem como uma de suas principais características a finalização.

Em quatro partidas na Premier League, três como titular e uma saindo do banco, Jones só finalizou em uma delas.

Na temporada passada, Jones teve média de 0.8 chutes por jogo, atuando em 18 jogos no Campeonato Inglês.

Palpite 2 - Tottenham x Liverpool - (Total de chutes) Curtis Jones menos de 1.5: 1.40 na Betano.

Szoboszlai foi herói no último jogo

Não precisou de muito tempo para que Szoboszlai caísse nas graças da torcida do Liverpool. O camisa 8 é um dos grandes destaques dos Reds nesta temporada, e foi muito importante na classificação na Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool empatava com o Leicester por 1-1 na etapa complementar, quando Szoboszlai acertou um chute espetacular para dar ao seu time a vantagem.

Além de ter marcado mesmo saindo do banco nesta última quarta (27), Szoboszlai acertouo gol adversário em duas de suas últimas três partidas na Premier League.

Palpite 3 - Tottenham x Liverpool - (Chutes no alvo) Dominik Szoboszlai pelo menos um: 1.98 na Betano.