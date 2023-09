Palpite São Paulo x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 30/9/23

Saiba os melhores palpites e dicas de aposta para São Paulo x Corinthians, no Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 25ª rodada do Brasileirão, o São Paulo recebe o Corinthians. O Clássico Majestoso acontece no dia 30 de setembro (sábado), no Morumbi, em São Paulo.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.65 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.40 na Betano Equipe com mais cartões São Paulo 2.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Corinthians deve ir a campo com time misto

Campeão da Copa do Brasil e já classificado para a Libertadores de 2024, o São Paulo, de certa forma, já está com a sua temporada de 2023 resolvida.

Já o Corinthians, que vem de troca no comando técnico, saindo Luxemburgo e chegando Mano Menezes, vem pressionado para este duelo. Pois ainda que de longe, o Alvinegro continua flertando com a zona de rebaixamento.

Outro ponto importante no qual se dá o favoritismo ao São Paulo, é que além de jogar em casa, o Corinthians deve ir a campo com um time misto, pois tem um importante confronto com o Fortaleza pela semifinal da Sul-Americana.

Palpite 1 - São Paulo x Corinthians - São Paulo vence: 1.65 na Betano.

Times têm média superior a um gol por jogo no histórico

Na história deste confronto, houveram 312 jogos registrados. Desses, o Timão venceu a maioria, 113, já o São Paulo triunfou em 95 oportunidades, e houve ainda 104 empates.

Como resultado disso, o Corinthians anotou 420 gols (média de 1,35 por jogo). Já o Tricolor Paulista balançou as redes adversárias em 407 oportunidades, o que os deixa com uma média de 1,3 por partida.

Ainda, vale mencionar que nos últimos sete encontros dessas equipes, seis deles tiveram gols dos dois lados. A única vez que isso não ocorreu foi no confronto mais recente, quando o time do Morumbi venceu por 2 a 0, em casa, pela Copa do Brasil.

Palpite 2 - São Paulo x Corinthians - Sim para ambos marcam: 2.40 na Betano.

Luciano tem tomado muitos amarelos diante do Corinthians

Tratando-se de um dos maiores clássicos não só do estado de São Paulo, mas também do Brasil, é de se esperar que esse seja um jogo bastante disputado, e que haja muita reclamação com a arbitragem.

Nesse sentido, é muito comum que haja chegadas mais duras, faltas perigosas e até desentendimentos dentro de campo. Assim, evidentemente, o juiz da partida deverá advertir jogadores com cartões.

Assim, o perfil de Luciano, atacante do São Paulo, pode ser mirado pelo árbitro. Pois além de ser um jogador que chega duro, ele costuma reclamar bastante. Além disso, nas últimas quatro vezes que o atacante enfrentou o Corinthians, nas quatro ele foi advertido com um cartão amarelo.

Palpite 3 - São Paulo x Corinthians - São Paulo recebe mais cartões: 2.50 na Betano.