Palpite São Paulo x Vitória - Brasileirão Série A - 09/08/2025

O duelo no Morumbis promete equilíbrio, gols dos dois lados e boa média de escanteios.

Confira alguns palpites e análises para São Paulo x Vitória.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Ambas Marcam SIM 2.50 Resultado 1º Tempo Empate 2.00 Total Escanteios Mais 8,5 1.40

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 07/08, às 15h15.

Como chegam as equipes

O São Paulo chega para o confronto deste sábado após um resultado amargo no meio da semana. Na última quarta-feira (06), o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Athletico-PR, na Ligga Arena.

Já pelo Brasileirão, o São Paulo vive um bom momento: vem de quatro vitórias consecutivas e ocupa a 8ª posição, com 25 pontos.

O Vitória venceu apenas um dos últimos seis jogos na competição, com quatro empates e uma derrota.

Na rodada anterior, empatou em 2x2 com o Palmeiras, no Barradão. O Rubro-Negro segue na briga contra o rebaixamento, ocupando a 16ª colocação, com 18 pontos.

Expectativa de gols para ambos os times

O confronto entre São Paulo e Vitória tem boas chances de terminar com gols para os dois lados. Isso pois, jogando em casa, o Tricolor tem sido vazado com frequência, principalmente contra equipes da parte de baixo da tabela: em seis dos últimos sete jogos em casa contra times das seis últimas posições, ambas as equipes balançaram as redes.

O Vitória, por sua vez, vive um momento de reação ofensiva. Apesar da média baixa de 0,9 gol por jogo no Brasileirão, o time baiano marcou em todas as suas últimas quatro partidas, totalizando seis gols, e viu ambas equipes marcarem gols em três dessas oportunidades.

Coincidentemente, nos últimos quatro jogos do São Paulo, sua defesa foi vazada em todos. Com essas estatísticas, a tendência é de um duelo aberto, com espaço para os dois ataques deixarem suas marcas no placar.

Palpite 1 - Ambas marcam (SIM), com odd 2.50 na EstrelaBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Vitória nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão para o primeiro tempo

Jogando no Morumbi, o Tricolor venceu três dos últimos cinco compromissos, mostrando força como mandante, apesar de duas derrotas recentes que acenderam o alerta.

Já o Vitória, mesmo fora de casa e, vivendo momento delicado no campeonato, costuma dificultar a vida dos adversários, prova disso é que empatou o primeiro tempo em nove das últimas 12 partidas como visitante. Isso indica uma postura cautelosa e defensiva nos minutos iniciais.

A expectativa é de um duelo truncado na primeira etapa, com o São Paulo buscando impor seu ritmo no segundo tempo. A tendência é de leve favoritismo para o time paulista, mas com jogo pegado e placar apertado.

Palpite 2 - Empate no primeiro tempo, com odd 2.00 na EstrelaBet.

Total de escanteios

Nos últimos cinco jogos, o Tricolor cobrou 25 escanteios e cedeu 17, enquanto o Rubro-Negro somou 24 cobranças e sofreu 31. Isso mostra um padrão de jogos movimentados, gerando oportunidades constantes de escanteio. Além disso, em três desses últimos confrontos de cada time, a linha de 8,5 escanteios foi superada, reforçando a tendência.

No Brasileirão, o São Paulo tem média de 4,6 escanteios cobrados por partida, enquanto o Vitória tem 5,0, números que, somados, já se aproximam da linha analisada.

Com ambas as equipes propondo jogo e explorando bastante as laterais, o cenário é favorável para uma partida com ao menos nove escanteios. A expectativa é de movimentação ofensiva e, com ela, muitos tiros de canto.

Palpite 3 - Mais 8,5 escanteios, com odd 1.40 na EstrelaBet.