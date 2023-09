Palpite São Paulo x Coritiba - Campeonato Brasileiro - 3/9/23

Confira as dicas de aposta e melhores palpites para Corinthians x Palmeiras, no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor Paulista venceu a LDU, mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana nas penalidades máximas. A derrota fora de casa custou caro, e agora o Tricolor Paulista muda o seu foco para o campeonato nacional.

O Coritiba, após uma recuperação inicial com a mudança no comando técnico, despencou novamente e chega ao Morumbi com cinco derrotas seguidas, ocupando a penúltima colocação.

Confira as dicas dos nossos especialistas em apostas:

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo marcar primeiro e ganhar 1.60 na Betano Resultado exato São Paulo ganhar por exatamente dois gols 4.25 na Betano Time não marcar gols Coritiba para não marcar gols 1.88 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Tricolor Paulista venceu três das quatro últimas em casa

Desde a vitória por 2-1 contra o Athletico-PR, no dia 21 de junho, o Tricolor Paulista só perdeu uma partida no Morumbi, sendo esta para o Atlético Mineiro, no início do mês passado.

O São Paulo venceu sete de 11 partidas que fez em casa nesta competição, marcando o dobro de gols (18), que sofreu (9).

Mesmo na eliminação neste meio de semana frente a LDU, o São Paulo venceu no tempo regulamentar em casa, mas acabou pagando pela derrota sofrida em Quito.

Palpite 1 - São Paulo x Coritiba - São Paulo marcar primeiro e ganhar: 1.60 na Betano.

Defesa do Coritiba vem enfrentando bastante dificuldades

Sem pontuar no mês de agosto, o Coxa vem cedendo muitos gols para ser competitivo em seus jogos. Em quatro de suas cinco partidas mais recentes, o Coritiba concedeu pelo menos três gols.

Nas duas rodadas mais recentes nas quais a equipe do Paraná atuou fora de casa, o Coxa voltou para casa com uma derrota por 2-0.

No último embate entre estes dois times no Morumbi, o São Paulo levou a melhor, vencendo por 3-1.

Palpite 2 - São Paulo x Coritiba - São Paulo ganhar por exatamente dois gols: 4.25 na Betano.

São Paulo tem longa sequência sem sofrer gols no Morumbi

O São Paulo não perde em casa desde a derrota para o Galo no início do mês passado, como dito acima. Além disso, o Tricolor Paulista não sofre gols no Morumbi desde aquele jogo.

No período subsequente àquele jogo, foram quatro partidas do Tricolor Paulista por três competições diferentes, e em nenhuma a defesa mandante foi vazada.

Em todo o campeonato nacional, o São Paulo sofreu nove gols em 11 partidas como mandante.

Palpite 3 - São Paulo x Coritiba - Coritiba para não marcar gols: 1.88 na Betano.