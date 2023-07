Palpite Santos x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 23/7/23

Veja o melhor palpite para apostar no jogo Santos x Botafogo, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida que pode trazer mudanças importantes na tabela de classificação do Brasileirão. Confira:

Aposta Palpite Odd Vitória Botafogo vence 1.95 na bet365 Mais ou menos gols Mais de 2.5 gols 2.50 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Tiquinho Soares marcar a qualquer momento 2.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Botafogo segue embalado na liderança

Contando todas as competições que disputa, o Botafogo já está há dez jogos sem ser derrotado. Dessa sequência de invencibilidade o Fogão venceu sete e empatou três vezes.

Fazendo um recorte para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu seis jogos seguidos e já está isolado na liderança, com uma vantagem de doze pontos sobre o Flamengo, segundo colocado.

O Santos, por sua vez, está numa fase complicada. Além de ter sido derrotado em seu jogo mais recente contra o São Paulo, o time está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. E para piorar, não vem apresentando um futebol que seja capaz de frear a sequência do Botafogo.

Palpite 1 - Santos x Botafogo - Botafogo vence: 2.40 na bet365.

Santos sofreu 15 gols nos últimos 5 jogos pelo Brasileirão

Nos últimos seis jogos do Peixe, levando em consideração todos os campeonatos que disputou, em apenas uma partida o Santos não foi vazado. Na ocasião, ficou num empate por zero a zero com o Blooming pela Copa Sul-Americana.

Além disso, em seus últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro 2023, o time do litoral paulista sofreu 15 gols (média de 3 por jogo). E vale ainda destacar que o goleiro João Paulo, estatisticamente, é o mais é acionado na competição.

No histórico do confronto, Botafogo e Santos já se enfrentaram em 99 ocasiões. Dessas, o Santos venceu 40, o Botafogo 30 e houve ainda 29 empates. O Fogão marcou 113 gols e tem média de 1,14, já o Santos marcou 155 e tem média de 1,57.

Palpite 2 - Santos x Botafogo - Mais de 2,5 gols: 1.66 na bet365.

Tiquinho Soares está na artilharia do Brasileirão

Se o Botafogo está na liderança do campeonato e com totais condições de levantar o troféu do título nacional, muito se deve ao faro de gol de seu atacante, Tiquinho Soares.

Até aqui, o camisa 9 do Glorioso já marcou dez gols no Brasileirão e está isolado na artilharia do campeonato. Na sequência vem Vitor Roque do Athletico-PR com sete gols, ou seja, o jogador do Botafogo tem três gols a mais que seu perseguidor mais próximo.

Na temporada como um todo, Tiquinho Soares participou de 34 jogos pelo Fogão, e desses conseguiu marcar 21 gols (média de 0,61 por partida). Dessa forma, levando em consideração a boa fase do atacante e a sequência desastrosa da defesa santista, é totalmente possível imaginar que ele possa fazer ao menos um gol na partida.

Palpite 3 - Santos x Botafogo - Tiquinho Soares marca a qualquer momento: 1.90 na bet365.