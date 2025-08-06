Palpite Retrô x Bahia - Copa do Brasil - 06/08/2025

Após o jogo movimentado na ida, a expectativa das equipes é para mais um confronto aberto, desta vez com mando dos pernambucanos.

Mais organizado e melhor, o Bahia quer ficar com a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, mas o Retrô virá com tudo para consolidar a zebra.

Melhores dicas de apostas para Retrô x Bahia

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Mercado Palpite Odds na BetBoom Resultado final Bahia vence 1.60 Total de gols Mais de 1.5 1.26 Total de cartões Menos de 3.5 2.89

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Depois de uma das partidas mais movimentadas das oitavas de final da Copa do Brasil na última semana, Retrô e Bahia voltam a se encontrar, desta vez na Arena Pernambuco, casa do time pernambucano. Na Fonte Nova, a partida terminou em 3 a 2 para o Esquadrão de Aço, deixando o confronto totalmente aberto.

Após o bom jogo contra o Bahia, o Retrô não repetiu o desempenho na Série C. No jogo contra o Náutico, nos Aflitos, a equipe sofreu uma dura derrota, por 3 a 0, e viu sua situação se complicar ainda mais na competição. Agora, o Retrô é apenas o 19º colocado do torneio, ficando distante da luta pelo acesso.

Na temporada, a equipe já disputou 35 jogos, com 10 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Foram 30 gols marcados e 42 sofridos.

Pelo lado do Bahia, após a vitória na partida de ida, o confronto foi contra o Sport, também no Recife. No jogo, um frustrante empate por 0 a 0, já que o Leão é o atual lanterna do Brasileirão. Mesmo jogando melhor, o Esquadrão de Aço não conseguiu vencer e continuar sua ascensão na competição. Atualmente, o Bahia ocupa a 4ª posição na tabela.

Em 2025, o Bahia entrou em campo em 52 oportunidades, com 28 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Foram 81 gols marcados e 39 sofridos.

Este será o segundo jogo entre Retrô e Bahia na história do futebol. Na primeira partida, disputada na semana passada, vitória do Bahia, em Salvador, por 3 a 2.

Prováveis escalações

Retrô: Fabian Volpi; Eduardo Porto, Robson, Rayan Ribeiro, João Lucas; Richard Franco, Radsley, Fabinho; Mike, Vagner Love, Franklin Mascote.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Willian José, Erick Pulga.

Bahia é favorito para vencer e avançar

Com um time melhor e mais organizado, o Bahia é o favorito para superar o Retrô na noite desta quarta-feira (6), na Arena Pernambuco. Com a vantagem ao lado, é possível que a equipe não tenha grandes dificuldades para superar o rival.

Palpite 1- Bahia vence, com odds de 1.6 na BetBoom.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Retrô x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa boa de gols

Assim como na primeira partida, as duas equipes devem vir com tudo. O Retrô, em busca de fazer história. O Bahia, querendo convencer a torcida de que pode vencer a Copa do Brasil. Por conta disso, a chance é de termos um bom número de gols novamente no confronto.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.26 na BetBoom.

Jogo limpo

Como no primeiro jogo, mesmo que seja um confronto eliminatório, a tendência é para um jogo limpo entre Retrô e Bahia, sem um número elevado de cartões.

Palpite 3- Menos de 3.5 cartões no jogo, com odds de 2.89 na BetBoom