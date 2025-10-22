Palpite Real Madrid x Juventus - Champions League - 22/10/2025

Nosso especialista em apostas espera uma vitória em casa, com os gols vindo após o intervalo e Kylian Mbappé continuando sua boa fase.

Melhores palpites para Real Madrid x Juventus:

Real Madrid vence sem sofrer gols, com odds de 2.90 na Betano;

Kylian Mbappé marca a qualquer momento, com odds de 1.55 na Betano;

Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 2.04 na Betano.

Previsão de placar: Real Madrid 2-0 Juventus.

Nossa análise: momento das equipes

O Real Madrid acumula 10 vitórias em 11 partidas em todas as competições até agora nesta temporada. Eles garantiram uma vitória por 1-0 sobre o Getafe no domingo, mantendo-se no topo da La Liga.

A equipe de Xabi Alonso também derrotou o Marseille e o Kairat na Champions League. Outra vitória aqui os deixará à beira de garantir uma vaga na fase eliminatória.

A Juventus, por outro lado, tem mais trabalho a fazer após empatar seus dois primeiros jogos contra Borussia Dortmund e Villarreal.

Sua forma no campeonato doméstico também caiu nas últimas semanas. Os gigantes italianos estão sem vitórias em seis partidas em todas as competições desde que venceram a Inter na Série A.

Escalações esperadas para Real Madrid x Juventus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé, Brahim;

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Danilo, Alex Sandro, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Vlahović, Yildiz.

A Juve falhará no Bernabéu

A Juventus já esteve envolvida em um empate em 4-4 nesta competição e em uma vitória por 4-3 na Série A nesta temporada. No entanto, com apenas 5.0 xG criados no total nesses dois jogos, esses placares não contaram toda a história.

O jovem turco Kenan Yildiz impressionou, mas, fora isso, os jogadores de ataque da Juve têm tido dificuldades para marcar.

Eles não conseguiram marcar em seus últimos dois jogos contra Como e Milan. O time de Igor Tudor também criou menos xG que seus adversários em quatro de seus últimos cinco jogos.

Os visitantes provavelmente encontrarão dificuldades contra um forte time do Real Madrid que só tropeçou uma vez nesta temporada.

Los Blancos venceram 45% de suas partidas sem sofrer gols. Eles também podem se inspirar na vitória por 1-0 sobre a Juventus na Copa do Mundo de Clubes em julho.

Palpite 1 para Real Madrid x Juventus: Real Madrid vence sem sofrer gols, com odds de 2.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Juventus nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O imparável Mbappé

Não há dúvida sobre quem tem sido o jogador mais importante do Real Madrid nesta temporada. Mbappé tem sido quase imparável e marcou pelo menos uma vez em cada um de seus últimos 11 jogos por clube e seleção.

Ele só não marcou em uma ocasião nesta temporada, que foi em agosto contra o Mallorca.

O francês está se conectando brilhantemente com Arda Güler, e os dois combinaram para o único gol do Real Madrid contra o Getafe no domingo. Mbappé não estava em sua melhor forma naquele jogo, mas se posicionou bem e teve sete finalizações no total.

Ele já marcou cinco vezes na Champions League. O atacante do Real Madrid tem uma média de 7,94 finalizações por 90 minutos nos dois primeiros jogos de sua equipe na competição.

Palpite 2 para Real Madrid x Juventus: Kylian Mbappé marca a qualquer momento, com odds de 1.55 na Betano.

Espere ação após o intervalo

A tendência recente nos jogos do Real Madrid tem sido que o segundo tempo produza a maior parte da ação ofensiva.

Eles só conseguiram marcar aos 80 minutos no fim de semana na La Liga. Enquanto isso, todos os quatro gols em sua partida anterior contra o Villarreal vieram no segundo tempo.

As portas também se abriram após o intervalo em sua última partida da Champions League contra o Kairat, quando Los Blancos marcaram quatro vezes para selar uma vitória por 5-0.

Com todos os seus jogadores de ataque atualmente disponíveis, Alonso terá opções caso precise recorrer ao banco neste jogo.

Se a Juventus quiser ameaçar, sua melhor chance de marcar também pode vir no segundo tempo. O clube de Turim não marcou antes do intervalo em nenhuma de suas últimas quatro partidas em todas as competições.