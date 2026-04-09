Palpite RB Bragantino x Internacional - Brasileirão Série A - 09/08/2025

Vivendo fases duvidosas, tanto o Massa Bruta quanto o Colorado precisam de um bom resultado na partida.

O Bragantino quer voltar a se aproximar do topo, enquanto o Inter quer abrir ainda mais distância da parte inferior da tabela.

Melhores dicas de apostas para RB Bragantino x Internacional

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na BetBoom Dupla chance Internacional vence ou empata 1.52 Total de escanteios Menos de 9.5 2.07 Total de gols Menos de 2.5 1.65

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Em 6º e 13º no Brasileirão, respectivamente, RB Bragantino e Internacional se enfrentam na noite deste sábado (9), em Bragança Paulista.

Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o Massa Bruta ainda não se reencontrou com o bom futebol que o fez sonhar com a liderança. O Colorado, por sua vez, esboçou uma melhora inicial, mas voltou a derrapar e já vive uma sequência de dois jogos sem vencer.

Ainda sonhando com uma vaga direta na Libertadores, o RB Bragantino sabe que precisa melhorar e voltar a ter o futebol que o credenciou a sonhar com o título na primeira parte da temporada.

Nos últimos cinco jogos, a equipe perdeu quatro e empatou um, em uma sequência terrível para os objetivos da equipe. Em 6º na tabela, o Massa Bruta soma 27 pontos em 18 jogos do Brasileirão, com oito vitórias, três empates e sete derrotas. No último jogo da competição, a equipe visitou o Atlético-MG e perdeu por 2 a 1.

Na temporada, o RB Bragantino já disputou 37 jogos, com 14 vitórias, sete empates e 16 derrotas. Foram 43 gols marcados e 43 gols sofridos.

Com um investimento interessante na temporada, o Internacional começou o Brasileirão como um dos mais cotados a vencer o título, mas as expectativas não foram atingidas pela equipe, pelo menos até o momento.

Na 13ª colocação, o Colorado se preocupa, neste momento, em abrir distância da zona do rebaixamento, com 21 pontos somados em 17 jogos. São cinco vitórias, seis empates e seis derrotas na competição. No último confronto, o Inter recebeu o São Paulo e perdeu por 2 a 1.

Em 2025, o Internacional já jogou 39 partidas, com 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas. Foram 60 gols feitos e 39 sofridos.

Este será o jogo de número 20 entre RB Bragantino e Internacional na história do futebol. Ao todo, são sete vitórias do Colorado, nove empates e três triunfos do Massa Bruta. No último encontro entre os dois, na última edição do Brasileirão, vitória do Inter por 4 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Internacional: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Richard, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Borré.

Mesmo fora de casa, Colorado é favorito

Ainda que não viva uma grande fase e jogue fora de casa, o Internacional tem um leve favoritismo na partida que será disputada neste sábado (9), em Bragança Paulista.

Palpite 1- Internacional vence ou empata, com odds de 1.52 na BetBoom.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre RB Bragantino x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bola na área, mas com moderação

Tanto RB Bragantino quanto Internacional são equipes que priorizam a posse de bola e a construção de jogo. Por conta disso, a maior parte das jogadas dos dois times, provavelmente, será feita pelo meio, mas os escanteios devem sair naturalmente ao longo do jogo.

Mesmo não sendo o foco das equipes, a bola aérea pode ser uma arma interessante.

Palpite 2- Menos de 9.5 escanteios, com odds de 2.07 na BetBoom.

Quero ver gol

Nos últimos jogos, as equipes até têm conseguido balançar as redes, mas de maneira tímida. Essa dinâmica deve se repetir neste sábado.

Palpite 3- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na BetBoom.