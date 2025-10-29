Palpite Racing x Flamengo - Copa Libertadores - 29/10/2025

Equipes duelam por vaga na decisão da competição após vitória da equipe carioca por 1 a 0 no jogo de ida.

Melhores palpites de apostas para Racing x Flamengo:

Racing vence, com odds de 3.00 na bet365;

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na bet365;

Jogador a marcar - Gol de Arrascaeta, com odds de 3.40 na bet365.

Em semifinal tensa, o Racing deve vencer o Flamengo por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

O Flamengo vem de uma frustrante derrota para o Fortaleza, pelo Brasileirão, mas segue com boas chances de título tanto na competição nacional quanto na Libertadores.

O Rubro-Negro terá um desfalque de peso: o centroavante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito no jogo de ida da semifinal.

O Racing vem em um bom momento, mas chega em desvantagem no confronto. A derrota sofrida nos minutos finais na partida de ida foi um balde de água fria na equipe, que fez bom jogo no Maracanã, mas não conseguiu segurar o empate sem gols.

Ao contrário do Flamengo, o time argentino descansou no fim de semana.

Capitão do Racing, o polivalente Santiago Sosa sofreu uma fratura no maxilar no duelo no Rio e deve ser desfalque.

O histórico do confronto entre as equipes aponta leve vantagem para o Flamengo, com sete vitórias, seis empates e cinco triunfos do Racing.

Prováveis escalações de Racing e Flamengo

Racing: Cambeses; Martirena (Mura), Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Zuculini e Almendra; Solari, Maravilla e Conechy (Balboa);

Flamengo: Rossi; Valera, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Gonzalo Plata (Bruno Henrique).

Racing vai com tudo pela vitória

Somente a vitória interessa ao Racing. O time da casa precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a vaga na final sem depender da disputa de pênaltis.

Por isso, a tendência é que a equipe argentina pressione o Flamengo de maneira incansável, em uma atmosfera incrível no El Cilindro, com a torcida criando um caldeirão.

O Flamengo vem demonstrando certas fragilidades fora de casa e foi derrotado na Argentina pelo Estudiantes, na fase anterior. Desta vez, o adversário é ainda melhor e mais ameaçador.

Nas oitavas de final, o Racing também foi derrotado no jogo de ida, por 1 a 0, mas buscou a vaga em casa, em grande virada, por 3 a 1 sobre o Peñarol.

A torcida está confiante de que o time pode repetir o feito contra o Flamengo e alcançar a tão sonhada final.

Palpite 1 para Racing x Flamengo: Racing vence, com odds de 3.00 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

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Jogo equilibrado e com tendência para poucos gols

O jogo de ida da semifinal foi muito parelho, decidido apenas no detalhe, já na reta final, após muita pressão do Flamengo.

Desta vez, porém, o Rubro-Negro pode jogar pelo empate para chegar à decisão e deve adotar uma postura mais defensiva, à espera de boas oportunidades para sair em contra-ataques.

A ausência de Pedro no comando de ataque enfraquece consideravelmente o poder de fogo da equipe carioca.

O time passou em branco na derrota para o Fortaleza e tenta encontrar um substituto à altura do seu camisa 9, mas a missão é muito difícil.

O Racing, por sua vez, não é um time de fazer muitos gols, e não marcou em quatro dos seus últimos seis jogos. Trata-se, portanto, de uma estatística preocupante para um time que precisa vencer.

Palpite 2 para Racing x Flamengo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na bet365.

Sem Pedro, Arrascaeta pode decidir para o Flamengo

Principal nome do Flamengo, o meia Arrascaeta vive fase de goleador. Ele é um dos artilheiros do Brasileirão, com 15 gols, e faz ótima temporada. O camisa 10 vem aparecendo muito bem na área adversária e é extremamente talentoso.

A ausência de Sosa também deixa o Racing em uma situação difícil, com a defesa mais vulnerável. O capitão foi o melhor em campo do time argentino no jogo de ida e, com certeza, vai fazer muita falta nesta partida de volta.

Sem o seu principal marcador, o Racing terá dificuldades para conter Arrascaeta, que se movimenta o tempo todo e incomoda a zaga adversária.