Palpite PSG x Tottenham - Supercopa - 13/08/2025

Com os Spurs ainda em transição após Thomas Frank assumir como técnico, estamos apostando na vitória do PSG em Udine.

Dicas de apostas para PSG x Tottenham:

PSG para vencer e ambas as equipes marcarem, com odds de 2.62 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.10 na Betano;

Ousmane Dembélé como artilheiro a qualquer momento, com odds de 1.87 na Betano.

Paris Saint-Germain deve vencer por 3-1.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Supercopa deste ano é a 50ª edição, com a primeira tendo ocorrido em 1973. Este é também o primeiro encontro competitivo entre Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur. Nenhum dos lados conseguiu vencer este troféu antes e, para os Spurs, é a primeira aparição no torneio.

O PSG teve uma temporada fantástica em 2024/25, vencendo uma tríplice coroa doméstica e a Liga dos Campeões, mas o Mundial de Clubes os trouxe de volta à realidade. Eles não jogam desde a derrota por 3-0 para o Chelsea nos Estados Unidos.

Os Spurs, por sua vez, tiveram uma pré-temporada mista, com seu último amistoso resultando em uma derrota por 4-0 para o Bayern de Munique.

Escalações esperadas para PSG x Tottenham

Escalação esperada do PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, João Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Kudus, Johnson, Richarlison.

PSG deve sair por cima

Eles podem ter sido derrotados pelo Chelsea no Mundial de Clubes, mas a qualidade dos homens de Luis Enrique é inegável. Eles dominaram as competições francesas na última temporada e foram merecidos vencedores da UCL também. O grupo central por trás desse sucesso permanece intacto.

Os Spurs, no entanto, tiveram uma campanha difícil na última temporada, e embora tenham tido uma janela de transferências sólida, precisarão de tempo para se estabelecer. Na pré-temporada, empataram com Luton Town e Wycombe Wanderers, além de vencerem Arsenal e Reading, então os resultados foram mistos. Eles precisarão estar no seu melhor para desafiar no Stadio Friuli.

Os Lilywhites podem, pelo menos, encorajar-se pelo fato de que o PSG não é intocável - como seus rivais de Londres mostraram. O Tottenham pode estar sem jogadores como James Maddison e Dominic Solanke devido a lesões, mas ainda tem jogadores que podem causar problemas. A questão é se eles têm o suficiente para vencer.

Dica de aposta 1 para PSG x Tottenham: PSG para vencer e ambas as equipes marcarem, com odds de 2.62 na Betano.

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Um jogo de muitos gols

O PSG marcou muitos gols na última temporada. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Gonçalo Ramos sozinhos marcaram 75 entre eles, e eles pretendem construir sobre esse sucesso em 2025/26. Adicione Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, e eles têm um ataque incrivelmente potente.

Isso deve ser uma preocupação para um lado dos Spurs que sofreu 65 vezes na Premier League na última temporada, terminando em quarto lugar de baixo para cima. Enrique sentirá uma grande chance de adicionar mais uma medalha da Supercopa à sua coleção, e o lado inglês precisa estar atento. Já vimos o que os Parisienses podem fazer quando estão em forma.

Guglielmo Vicario pode ter uma longa noite de volta à sua cidade natal, Udine, e provavelmente não será o único. O PSG pode muito bem aproveitar as inúmeras fraquezas do Tottenham, mas as suas próprias também podem ser expostas, dado que não jogam há quase um mês. Podemos ver um festival de gols.

Dica de aposta 2 para PSG x Tottenham: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.10 na Betano.

Perigo chamado Dembélé

Poucos jogadores no mundo tiveram uma campanha melhor do que o francês Ousmane Dembélé na última temporada. O atacante acumulou mais de 50 gols e assistências enquanto liderava o PSG, e é um verdadeiro candidato à Bola de Ouro por seus esforços. Espera-se que ele continue de onde parou.

O jogador de 27 anos está pronto para liderar o ataque contra o Tottenham e terá como alvo sua defesa, que tem sido vulnerável na pré-temporada. Ele é considerado o artilheiro mais provável do lado francês, e não é difícil ver por quê. Espere que ele seja um verdadeiro desafio para o lado inglês, que pode ter dificuldades para contê-lo.