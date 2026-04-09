Palpite PSG x Strasbourg - Ligue 1 - 17/10/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo aberto no Parc des Princes, com a maioria das ações ocorrendo após o intervalo. Espera-se que os anfitriões vençam esta partida.

Dicas de apostas para PSG x Strasbourg:

Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 2.05 na Betano;

Ambos os times marcam, com odds de 1.78 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.10 na Betano.

Espera-se que o PSG vença o Strasbourg por 3-1.

Nossa análise: momento das equipes

Apesar de alguns problemas consideráveis de lesão, o PSG ainda começou a temporada com força.

Uma vitória por 2-1 em Barcelona no início do mês destacou suas credenciais como sérios candidatos à Liga dos Campeões novamente. Eles seguiram com um empate de 1-1 contra o Lille, mas o time de Luis Enrique ainda lidera a Ligue 1.

Atualmente, o PSG está um ponto à frente do Strasbourg, que assumiria a liderança com uma vitória na capital francesa.

Liam Rosenior supervisionou cinco vitórias e duas derrotas para sua equipe até agora nesta temporada. Eles venceram o Angers por 5-0 na última partida.

Escalações esperadas para PSG x Strasbourg

PSG: Chevalier, Hakimi, Beraldo, Pacho, L. Hernandez, Vitinha, Zaire-Emery, Ruiz, Mbaye, Ramos, Doue;

Strasbourg: Penders, Omobamidele, Hogsberg, Doukoure, Ouattara, Barco, El Mourabet, Moreira, Paez, Lemarechal, Panichelli.

Mais ação esperada após o intervalo

Os jogos do Strasbourg têm sido cheios de ação até agora nesta temporada, embora a maior parte da emoção tenha vindo no segundo tempo.

Dos 21 gols marcados em seus jogos da Ligue 1, uma enorme porcentagem de 86% ocorreu após o intervalo.

O time de Rosenior geralmente mantém o jogo fechado no primeiro tempo e aumenta a pressão após o intervalo. Notavelmente, 12 dos seus 14 gols foram marcados no segundo tempo. Enquanto isso, cinco dos sete gols que sofreram ocorreram após o minuto 75.

O PSG deve receber de volta vários jogadores-chave após lesões. No entanto, nem todos entrarão diretamente na escalação, então eles devem ter um banco realmente forte nesta sexta-feira.

Isso pode ajudá-los a explorar a fraqueza defensiva do Strasbourg nos momentos finais.

Palpite 1 para PSG x Strasbourg: Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 2.05 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Strasbourg nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos os times marcarão em Paris

O Strasbourg marcou pelo menos uma vez em todas as partidas que disputou até agora nesta temporada.

Eles mostraram bastante intenção ofensiva e qualidade suficiente para sugerir que podem ser competitivos no Parc des Princes. Seu retorno de 13,3 xG até agora na Ligue 1 é, na verdade, maior do que o de seus adversários.

Mesmo em jogos difíceis contra Marseille e Monaco, eles buscaram atacar e conseguiram marcar. No entanto, acabaram perdendo ambas as partidas – essas são as únicas que não venceram.

A linha de frente visitante é liderada por Joaquin Panichelli. O jogador de 23 anos é o artilheiro da Ligue 1 com cinco gols em sete aparições.

Ele deve representar uma ameaça para a defesa do PSG que pode não estar em plena força, com alguns jogadores provavelmente sendo poupados após seus compromissos internacionais.

Palpite 2 para PSG x Strasbourg: Ambos os times marcam, com odds de 1.78 na Betano.

Um confronto emocionante para os neutros

Os jogos do PSG não proporcionaram muito entretenimento nesta temporada. Além de sua vitória por 6-3 sobre o Toulouse, houve relativamente poucos gols em seus confrontos domésticos.

No entanto, isso deve mudar na sexta-feira. Ao contrário de muitas outras equipes na Ligue 1, o Strasbourg não se contentará apenas em defender e jogar por um ponto contra o PSG. Está na natureza deles jogar com intensidade e pressionar alto no campo.

Houve cinco ou mais gols em três dos seus últimos cinco jogos. Enquanto isso, suas partidas fora de casa na Ligue 1 têm uma média de 3,67 gols por jogo.

Espera-se que o PSG tenha Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia disponíveis novamente. Isso deve ajudá-los a se aproximar do seu melhor ataque.

Isso também sugere que pode haver valor em apostar em mais de 3,5 gols totais, com uma probabilidade implícita de 47,6%.