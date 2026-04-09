Palpite PSG x Auxerre - Ligue 1 - 27/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que o time da casa conquiste os três pontos, embora as lesões possam resultar em uma performance menos polida.

Dicas de apostas para PSG x Auxerre:

PSG vence e ambos não marcam, com odds de 1.95 na Betano

Goleador a qualquer momento - Khvicha Kvaratskhelia, com odds de 2.05 na Betano

Menos de 2.5 gols, com odds de 3.40 na Betano

O PSG deve vencer por 2-0 contra o Auxerre.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O PSG pode enfrentar uma temporada cheia de contratempos após uma campanha em que conquistou tudo o que havia pela frente. Depois do triplete alcançado na última temporada, os parisienses estão passando por uma fase inconsistente.

Além disso, a equipe de Luis Enrique já foi assolada por lesões. No entanto, eles continuam firmes na disputa para reter o título da Ligue 1, mesmo que tenham caído para o segundo lugar no início da semana.

Os campeões europeus sofreram uma surpreendente derrota por 1-0 para o Marseille na segunda-feira. Depois de levar o gol da vitória aos 5 minutos, a equipe teve dificuldades para reagir e passou os 85 minutos seguintes sem conseguir balançar as redes.

Não há dúvida de que a equipe de Enrique vai querer se recuperar e manter o ritmo com o Monaco, evitando se distanciar na corrida pelo título. Felizmente, eles recebem o Auxerre no Parc des Princes na noite de sábado.

O Auxerre está de volta à Ligue 1 apenas pela segunda temporada consecutiva, então lutar para se manter não é uma surpresa. No entanto, terminaram em um respeitável 11º lugar na última temporada, longe da zona de rebaixamento.

Christophe Pélissier tem sido uma presença constante no clube desde que assumiu o comando em 2022. Ele já tem uma média de mais pontos por jogo do que em qualquer um de seus empregos anteriores.

Com uma vitória em casa no último fim de semana, Les Bleu et Blanc devem entrar nesta partida com bom ânimo.

Escalações esperadas para PSG x Auxerre

PSG: Chevalier, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Mendez, Kvaratskhelia, Ramos;

Auxerre: Leon, Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Akpa, Sinayoko, Owusu, Danois, Danny Namaso, Mara.

Superando um contratempo

A derrota do PSG na semana passada foi um deslize na temporada. Ainda assim, estão enfrentando um time que não perdeu nos últimos sete confrontos diretos em todas as competições, com o PSG vencendo cinco deles (D2).

Antes dessa derrota para o Olympique de Marseille (OM), estavam em uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo a estreia contra o Atalanta na Champions League.

Enquanto isso, o Auxerre teve dois jogos fora de casa na liga nesta temporada, e ambos terminaram em derrota.

Os visitantes também não conseguiram marcar no jogo anterior fora de casa, o que é também um cenário provável neste sábado.

O PSG manteve seus adversários sem marcar em quatro de suas últimas cinco vitórias. Eles também conseguiram o mesmo em três dos últimos cinco confrontos diretos.

Palpite 1 para PSG x Auxerre: PSG vence e ambas não marcam, com odds de 1.95 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Auxerre nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Kvaratskhelia se destaca

Assim como na semana passada contra o OM, o ataque do PSG dependerá muito de Gonçalo Ramos e Khvicha Kvaratskhelia.

O atacante georgiano tem sido incrível desde sua mudança de Nápoles para Paris, mas ainda não atingiu todo o seu potencial nesta temporada.

Ele registrou o maior número de toques na área adversária (4) na última partida e marcou quatro gols em 14 aparições na Ligue 1 na temporada passada. Ele balançou a rede do gol contra o Atalanta, somando três gols em suas últimas cinco aparições pelo clube e país.

No entanto, ele precisa se destacar na ausência da linha de frente regular do PSG, e parece que ele o fará contra este adversário.

Kvaratskhelia marcou dois gols na vitória dos anfitriões por 3-1 no jogo correspondente na última partida da temporada da Ligue 1.

Palpite 2 para PSG x Auxerre: Goleador a Qualquer Momento - Khvicha Kvaratskhelia, a odds de 2.05 na Betano.

Linha de frente do PSG desfalcada

Embora o PSG provavelmente saia com três pontos, pode não ser uma vitória de muitos gols para os anfitriões. Enrique tem vários atacantes-chave na enfermaria, o que é um grande obstáculo para seu time no terço final.

O melhor jogador de futebol masculino do mundo, Ousmane Dembélé, está fora por lesão, e é acompanhado por Bradley Barcola, Désiré Doué e João Neves nos desfalques.

Sem esse poder ofensivo, este jogo pode não ter tantos gols quanto esperaríamos com esses jogadores na equipe.

Apenas o Angers esteve envolvido em mais jogos que produziram menos de três gols nesta temporada do que o PSG.

Quatro dos cinco jogos da Ligue 1 dos anfitriões terminaram com menos de três gols, enquanto o Auxerre viu três de seus cinco jogos na liga produzirem o mesmo.