Palpite PSG x Atalanta - Champions League - 17/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que os homens de Luis Enrique garantam uma vitória, mesmo com seus recentes problemas de lesão.

Dicas de apostas para PSG x Atalanta:

PSG marca mais de 2,5 gols, com odds de 2.40 na Betano;

Ambos os times marcam, com odds de 1.75 na Betano;

Bradley Barcola como artilheiro a qualquer momento, com odds de 3.05 na Betano.

O PSG deve vencer por 3-1 contra o Atalanta.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Paris Saint-Germain começou exatamente como se esperava na Ligue 1. Eles estão no topo da tabela, com quatro vitórias em quatro jogos, e já têm 10 gols a favor.

Apesar dos inúmeros problemas de lesão, venceram o RC Lens por 2-0 no fim de semana e parecem fortes novamente.

Enquanto isso, a Atalanta está lutando para encontrar sua forma. Eles têm um novo treinador, Ivan Juric, após a saída de Gian Piero Gasperini depois de quase uma década, e as coisas não começaram particularmente bem.

Empates com Pisa e Parma foram decepcionantes, mas a vitória por 4-1 sobre o Lecce no domingo deve dar-lhes um impulso.

Escalações esperadas para PSG x Atalanta

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Mbaye, Ramos, Barcola;

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Maldini, Krstovic.

PSG mostra versatilidade apesar das estrelas ausentes

A versatilidade do PSG está sendo testada no momento, com algumas ausências de alto perfil no time — especialmente no terço final do ataque.

Ousmane Dembélé e Désiré Doué se lesionaram jogando pela França, e Khvicha Kvaratskhelia é a última baixa. Ele se junta a Lee Kang-in e Lucas Beraldo na lista de lesionados.

No entanto, os parisienses têm outras opções, com Bradley Barcola ainda disponível e jogadores como Gonçalo Ramos prontos para assumir. Eles ainda têm muitas maneiras de prejudicar a Atalanta no Parc des Princes e o esperado é que o façam.

Os italianos sofreram gols em todos os três jogos até agora nesta temporada e isso é um bom presságio para os homens de Luis Enrique. Os campeões em título estarão desesperados para começar a defesa do título com três pontos.

Palpite 1 para PSG x Atalanta: PSG marca mais de 2,5 gols, com odds de 2.40 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Atalanta nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Atalanta explora as lacunas defensivas do PSG

O time de Enrique não é de forma alguma impenetrável, mesmo tendo alguns jogos sem sofrer gols nesta temporada. O Tottenham Hotspur marcou dois contra eles e o Toulouse, recentemente, marcou três — então, a Atalanta pode encontrar maneiras de prejudicá-los.

No entanto, se eles podem sair por cima, é uma questão completamente diferente.

A La Dea tem uma média de dois gols por jogo até agora, marcando em todos eles, e tem artilheiros espalhados por todo o campo. O PSG confia na vitória, mas precisa ficar atento contra jogadores como Charles De Ketelaere.

Eles ainda estão sem Ademola Lookman após um desentendimento público, e a transferência de Mateo Retegui também enfraqueceu suas opções.

Embora os gigantes franceses tenham mantido a rede limpa no domingo contra o Lens, a Atalanta deve representar uma ameaça muito maior com o retorno da ação da UCL a Paris.

Palpite 2 para PSG x Atalanta: Ambos os times marcam, com odds de 1.75 na Betano.

Barcola assume a responsabilidade

Com a vasta gama de ausências no ataque do PSG, espera-se que Barcola assuma ainda mais do que o habitual. Ele fez isso de forma grandiosa, registrando um gol e uma assistência na vitória sobre o Toulouse, e marcando ambos na vitória contra o Lens.

No ano passado, ele marcou 14 na Ligue 1 e pode muito bem superar essa marca desta vez.

Ramos é visto como o artilheiro mais provável pelos apostadores, e pode muito bem marcar, mas Barcola é o homem em forma. O jovem de 23 anos marcou três vezes nesta competição em 2024/25, quando os parisienses conquistaram o título — nesta temporada, ele estará mirando muito mais.

A defesa da Atalanta terá que ficar de olho nele.