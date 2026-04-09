Palpite PSG x Angers - Campeonato Francês - 22/08/2025

O Paris Saint-Germain, atual campeão da Ligue 1, da Liga dos Campeões e de outros títulos, pode representar uma ameaça séria para o Angers nesta rodada.

Dicas de apostas para PSG x Angers:

PSG para vencer e mais de 3,5 gols, com odds de 1.75 na Betano;

Ambos os times marcam: não, com odds de 1.65 na Betano;

Désiré Doué como artilheiro a qualquer momento, com odds de 1.85 na Betano.

Esperamos que o PSG domine o Angers por 4-0 nesta partida, já que eles têm a vantagem de jogar em casa.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Paris Saint-Germain colocou um time interessante em campo no dia de abertura contra o Nantes, poupando muitos titulares regulares.

Mesmo assim, a equipe de Luis Enrique garantiu uma vitória apertada por 1-0. Espera-se que sejam mais fortes desta vez, com jogadores como Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia de volta.

Enquanto isso, o Angers estará sem o meio-campista Louis Mouton, expulso na vitória por 1-0 sobre o Paris FC. A ausência de um de seus mais novos reforços é um revés que torna uma tarefa já difícil ainda mais complicada.

O Angers não vence o PSG desde 1975 e perdeu todas as últimas 18 partidas consecutivas contra eles.

Escalações esperadas para PSG x Angers

Escalação esperada do PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia;

Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia; Escalação esperada do Angers: Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Raolisoa, Belkebla, Capelle, Belkhdim, Cherif, Lepaul.

Gols são esperados no Parc des Princes

Dado que o Angers não vence o PSG há 50 anos, não é surpresa que a equipe de Enrique seja a grande favorita. O time também está bem descansado após uma campanha agitada em 2024/25 e o Le SCO pode ser sua primeira vítima real da nova temporada.

Este jogo promete muitos gols. Os parisienses marcaram cinco gols em dois jogos contra o Angers na temporada passada, com um dos encontros tendo seis gols no total.

Há uma forte chance de que, como em 56% dos jogos do PSG na temporada passada, este conte com mais de 3,5 gols. O retorno esperado de jogadores como Dembélé, Kvaratskhelia e Désiré Doué só aumenta a probabilidade de um placar elevado.

Palpite 1: PSG para vencer e mais de 3,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Angers nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um desafio difícil para o Angers

É difícil derrotar o PSG, e vencê-los no Parc des Princes é ainda mais complicado. Além disso, o jogador mais eficaz do Angers na temporada passada, Himad Abdelli, está lesionado, e eles perderam uma nova contratação por suspensão.

Além disso, o principal criador da temporada passada, Farid El Melali, saiu durante o verão. Pode-se argumentar que Alexandre Dujeux não conseguiu fortalecer sua equipe.

Eles não apenas terão dificuldades para vencer os anfitriões, como provavelmente também acharão difícil marcar qualquer gol.

Ainda é incerto qual formação defensiva Enrique escolherá. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos e Wilian Pacho não começaram contra o Nantes. No entanto, pode haver o desejo de começar novamente com a contratação de peso Ilya Zabarnyi.

Independentemente da escalação inicial, eles devem ser fortes demais para os visitantes.

Palpite 2: Ambos os times marcam: não, com odds de 1.65 na Betano.

Escolhendo um artilheiro do PSG

O PSG tem muitos potenciais artilheiros. Embora as casas de apostas vejam Dembélé, Bradley Barcola e Gonçalo Ramos como os mais prováveis marcadores, há muitos outros. Outro jogador que oferece melhor valor é o talentoso atacante Doué.

Doué marcou o gol da vitória no último confronto direto e o jovem de 20 anos marcou 16 gols no total na última temporada. Com mais uma temporada de experiência, ele provavelmente ficará ainda melhor, o que deve preocupar muitas equipes.

Além disso, o impacto do francês é forte porque ele é uma ameaça tanto saindo do banco quanto começando como titular. Portanto, quer Enrique opte por colocá-lo de volta no XI ou usá-lo como substituto, ele é um jogador que pode causar grandes problemas.

Ele foi o jogador decisivo em abril e pode desempenhar um grande papel novamente neste fim de semana.