Palpite Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil - 06/08/2025

Após a derrota no jogo de ida, o Verdão não quer vacilar e planeja, com a força de sua torcida, virar o jogo contra o Corinthians.

O Timão, por sua vez, não subestima o Palmeiras, mas acredita que pode segurar a vantagem e passar de fase na Copa do Brasil.

Melhores dicas de apostas para Palmeiras x Corinthians

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Mercado Palpite Odds na Betano Total de gols Menos de 2.5 1.60 Jogo ir a pênaltis Sim 3.25 Total de cartões Menos de 6,5 1.75

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Palmeiras e Corinthians fazem, na noite desta quarta-feira (6), o grande clássico das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, disputado na Neo Química Arena, o confronto terminou com a vitória do Timão, por 1 a 0. Agora, com a partida no Allianz Parque, o Verdão tem a necessidade de vencer para, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis.

Ciente da dificuldade de reverter o resultado contra o Corinthians, o Palmeiras poupou seus jogadores no confronto contra o Vitória, disputado no último domingo (3), em Salvador.

Após sair perdendo por 2 a 0, o Verdão mostrou poder de reação e empatou a partida, somando um ponto importante no Brasileirão. Agora, o Palmeiras ocupa a terceira posição, com 33 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.

Na temporada, o Palmeiras disputou 46 partidas, com 28 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Foram 73 gols marcados e 34 sofridos. Em 2025, o Verdão já jogou o Paulistão e a Copa do Mundo de Clubes, e no momento briga pelos títulos da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Pelo lado do Corinthians, a expectativa é de jogar com calma e segurar o jogo. Com a vantagem de 1 a 0 no placar, o Timão também poupou alguns jogadores no confronto contra o Fortaleza, disputado na Neo Química Arena, também no último domingo.

Com um gol no fim, o Corinthians arrancou um empate e se manteve na parte intermediária da tabela do Brasileirão, com 22 pontos somados em 18 jogos disputados.

Na temporada, após o título do Campeonato Paulista contra o próprio Palmeiras, o Timão mudou o comando após a demissão de Ramón Diaz. Com a chegada de Dorival Júnior, a equipe até conseguiu bons resultados, mas nada extraordinário. Ao todo, são 47 jogos disputados, com 23 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Foram 56 gols feitos e 46 sofridos.

Esta será a partida de número 343 entre Palmeiras e Corinthians na história. O Verdão tem 123 vitórias, contra 45 empates e 116 triunfos do Timão.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Jogo estratégico

Em um confronto cheio de rivalidade e que vale vaga, Palmeiras e Corinthians não querem vacilar e dar chances ao adversário. Por conta disso, a expectativa é de que o confronto tenha uma dinâmica parecida com a do primeiro jogo.

Palpite 1- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Pênaltis podem acontecer

Com um placar de 1 a 0 devolvido, o Palmeiras pode levar o confronto para os pênaltis, e esse é um cenário bastante possível, dada a dificuldade da partida. Qualquer vitória do Verdão por um gol de diferença leva o jogo para as penalidades máximas.

Palpite 2- Jogo vai para os pênaltis, com odds de 3.25 na Betano.

Jogo duro, mas no limite

Assim como na partida de ida, e qualquer confronto entre Palmeiras e Corinthians, a tendência é para um jogo disputado em todos os âmbitos e regiões do campo. Mesmo assim, a expectativa é de que o número de cartões não seja algo exagerado.

Palpite 3- Menos de 6.5 cartões, com odds de 1.75 na Betano.