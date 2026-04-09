Palpite Palmeiras x Ceará - Brasileirão Série A - 10/08/2025

Fora da Copa do Brasil, o Verdão precisa vencer para dar uma resposta à torcida e virar a chave.

O Vozão, por sua vez, visita o Allianz sonhando com uma chance de continuar surpreendendo no Brasileirão.

Melhores dicas de apostas para Palmeiras x Ceará

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Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Final Palmeiras vence 1.51 Total de gols Menos de 2.5 1.67 Marcador de gol Flaco López 2.90

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Eliminado da Copa do Brasil, o Verdão precisa mudar a chave e focar no Brasileirão. O Vozão, por outro lado, quer um bom resultado para não precisar se preocupar com a zona do rebaixamento.

Em 3º no Brasileirão, o Palmeiras segue a quatro pontos dos líderes Flamengo e Cruzeiro. Na Copa do Brasil, em partida disputada no meio de semana, caiu diante do Corinthians no Allianz Parque, com o técnico Abel Ferreira deixando o gramado sob vaias da torcida.

Agora, a expectativa é pela virada de chave da equipe na competição. Com 33 pontos em 16 jogos, o Verdão não perde há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Ao todo, foram 10 vitórias, três empates e apenas três derrotas no torneio.

No ano, apesar da decepção na Copa do Brasil e no Paulistão, ambas contra o Corinthians, o Palmeiras tem bons números. Em 47 jogos, a equipe venceu 28, empatou 11 e perdeu apenas oito. Foram 73 gols marcados e 36 sofridos.

Em 11º no Brasileirão, o Ceará começou o campeonato de maneira honesta, mas após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes não conseguiu manter o nível. Nos últimos cinco jogos, três derrotas, uma vitória e um empate.

No total, o Vozão soma 22 pontos na competição, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas em 17 jogos disputados. No meio de semana, o Ceará não entrou em campo, já que foi eliminado da Copa do Brasil na terceira fase, justamente pelo Palmeiras.

No ano, o Vozão soma 38 jogos, com 19 vitórias, oito empates e 11 derrotas, com 51 gols marcados e 33 sofridos.

Palmeiras e Ceará já disputaram 35 jogos na história, com 21 vitórias do Verdão, 10 empates e quatro triunfos do Vozão. No último encontro entre as equipes, vitória do Palmeiras por 3 a 0, na Copa do Brasil desta temporada.

Prováveis escalações

Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Micael, Benedetti e Vanderlan; Raphael Veiga, Emi Martínez e Allan; Luighi, Flaco López e Thalys.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul.

Palmeiras é favorito

Mesmo com a possibilidade de mesclar a equipe, o fato de jogar no Allianz torna o Palmeiras o grande favorito para vencer o confronto contra o Ceará. Além disso, o retrospecto recente é bom, com o Verdão tendo vencido os últimos três jogos contra o Vozão.

Palpite 1- Palmeiras vence, com odds de 1.51 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Ceará nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Economia de gols

Mesmo com o favoritismo, o jogo não deve ter um número elevado de gols no Allianz. O Palmeiras não tem conseguido balançar as redes com frequência, e o Ceará tem uma defesa bastante organizada.

Palpite 2- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.67 na Superbet

Flaco López entra para decidir

Autor do gol do empate na partida contra o Vitória, em Salvador, Flaco López deve comandar, mais uma vez, o ataque do Palmeiras na partida contra o Ceará. E é dos pés dele que vem a esperança de gols do Verdão.

Palpite 3- Flaco López marca a qualquer momento, com odds de 2.90 na Superbet.