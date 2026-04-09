Palpite Newcastle x Barcelona - Champions League - 18/09/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo competitivo, com Raphinha marcando para o Barça e os anfitriões garantindo, pelo menos, um ponto.

Dicas de apostas para Newcastle x Barcelona:

Newcastle ou empate, com odds de 1.62 na Betano;

Raphinha marca a qualquer momento, com odds de 2.75 na Betano;

Newcastle marca mais de 1,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Espera-se que o Newcastle empate em 2-2 contra o Barcelona.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Foi um verão difícil em Tyneside. O Newcastle teve dificuldades para contratar seus principais alvos de transferência, enquanto o atacante estrela Alexander Isak pressionou por uma mudança para o Liverpool.

Isso contribuiu para o início sem vitórias da temporada, mas eles venceram o Wolves por 1-0 no sábado, conquistando sua primeira vitória na Premier League. Um gol de estreia do novo atacante Nick Woltemade coroou uma tarde melhor para o time de Eddie Howe.

Quanto ao Barcelona, eles venceram três dos quatro jogos na La Liga até agora. Eles tiveram um desempenho ruim no último jogo antes da pausa internacional, empatando 1-1 com o Rayo Vallecano.

No entanto, os catalães se recuperaram com uma vitória em casa por 6-0 contra o Valencia, mesmo sem Lamine Yamal devido a lesão.

Escalações esperadas para Newcastle x Barcelona

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton, Elanga, Woltemade, Barnes;

Barcelona: J. Garcia, Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, De Jong, Rashford, Fermin, Raphinha, Lewandowski.

Newcastle obtém um resultado

A ausência esperada de Yamal é certamente um impulso significativo para o time da casa. O Barcelona venceu apenas dois dos seus sete jogos na liga na temporada passada quando o jovem não começou.

Embora não tenham tido problemas sem ele no domingo, o time de Hansi Flick encontrará muito mais dificuldades na Inglaterra.

O Newcastle será apoiado por uma torcida apaixonada em seu retorno à Champions League. Isso deve incentivá-los e, embora estejam em um período de transição no ataque, os Magpies devem poder contar com seu meio-campo titular.

Com Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton em ação, eles serão fisicamente superiores no centro do campo. Isso deve ajudá-los a pressionar Pedri, o principal criador de jogadas dos visitantes.

Os anfitriões parecem capazes de evitar a derrota, com uma probabilidade implícita de 60,6% de garantir pelo menos um ponto.

Palpite 1 para Newcastle x Barcelona: Newcastle ou empate, com odds de 1.62 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Raphinha, a principal ameaça para os visitantes

Sem Yamal, Raphinha provavelmente será a principal arma ofensiva da equipe visitante. Ele teve um ano excepcional desde que Flick assumiu o comando e adora jogar nesta competição.

O brasileiro teve uma média de um gol a cada 94 minutos na Champions League 2024/25. Ele terminou como artilheiro conjunto da competição com 13 gols, ao lado de Serhou Guirassy do Borussia Dortmund. Raphinha teve uma média de 3,76 chutes por 90 minutos na Europa na última temporada, convertendo 25% de suas tentativas.

Ele também teve um início forte nesta temporada. Tendo inicialmente ficado no banco após um retorno tardio da seleção, o ex-jogador do Leeds marcou duas vezes no segundo tempo contra o Valencia. Isso elevou seu total para três gols em quatro aparições competitivas com a camisa do Barcelona nesta temporada.

Palpite 2 para Newcastle x Barcelona: Raphinha marca a qualquer momento, com odds de 2.75 na Betano.

Magpies exploram a linha alta do Barça

Desde que Flick assumiu o comando, o Barcelona tem preferido uma linha defensiva alta. Embora arriscado, isso tem servido como receita para alguns jogos emocionantes, incluindo ambas as partidas da derrota agregada de 7-6 para o Inter nas semifinais da Champions League da temporada passada.

Inigo Martinez saiu no verão, então eles perderam um defensor-chave e o principal organizador de sua armadilha de impedimento. Isso pode levar a problemas nesta partida.

Embora o Barça tenha sofrido apenas três gols até agora nesta temporada, todos os seus adversários atualmente residem nos oito últimos da La Liga. O Rayo Vallecano frequentemente conseguiu se infiltrar na defesa deles no terceiro jogo, e o Newcastle tem a velocidade para fazer o mesmo.

O ponta Anthony Elanga registrou um tempo de 10,93 segundos nos 100m durante o verão. Harvey Barnes e Woltemade também são rápidos o suficiente para explorar essas brechas.

Os anfitriões têm uma probabilidade implícita de 50% de marcar pelo menos dois gols nesta partida.