Palpite México x Japão - Amistosos internacionais - 06/09/2025

Nosso especialista em apostas espera uma forte atuação do time de Hajime Moriyasu, com seus jogadores de ataque capazes de levá-los à vitória.

Dicas de apostas para México x Japão:

Vitória do Japão, com odds de 2,63 na bet365 ;

; Japão marca mais de 1,5 gols, com odds de 2,5 na bet365 ;

; Ambas as equipes marcam, com odds de 1,73 na bet365.

Espera-se que o Japão vença o México por 2-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Este confronto apresenta duas equipes que estarão na Copa do Mundo de 2026. O México será coanfitrião do evento, enquanto o Japão garantiu sua vaga nas finais após terminar no topo do Grupo C nas eliminatórias da Ásia.

O time nipônico ofereceu apenas uma derrota nesse processo, por 1-0 contra a Austrália em junho. Porém, eles responderam bem ao vencer a Indonésia por 6-0 em Osaka na última eliminatória.

Quanto ao México, eles disputaram ação competitiva pela última vez no verão. Venceram partidas eliminatórias contra Arábia Saudita, Honduras e Estados Unidos para conquistar a Copa Ouro da Concacaf. A dupla chave Raúl Jiménez e Edson Álvarez marcou na vitória final por 2-1.

Escalações esperadas para México x Japão

México: Malagón, Gallardo, Vázquez, Montes, Sánchez, Ruíz, Álvarez, Pineda, Vega, Jiménez, Alvarado;

Japão: Suzuki, Itakura, Watanabe, Araki, Mitoma, Endo, Fujita, Doan, Kubo, Minamino, Maeda.

México pode não resistir em Oakland

Este será um verdadeiro teste para o México, cuja única ação competitiva recente ocorreu na região da Concacaf. Acredita-se que pode não ser um grande momento para o futebol nessa parte do mundo, considerando que em breve sediará a Copa do Mundo.

Embora El Tri tenha conquistado um troféu no verão, eles também foram derrotados por 4-2 em um amistoso contra a Suíça. Superaram a Turquia por 1-0 alguns dias depois, mas o time de Vincenzo Montella teve quase três vezes mais tentativas que o México nesse jogo.

O Japão também estará ansioso para se testar contra adversários de outra parte do mundo. Eles evoluíram como equipe nos últimos anos e venceram seus últimos seis jogos contra adversários fora da AFC, incluindo uma vitória por 4-1 em um amistoso contra a Alemanha em 2023.

Palpite 1: Vitória do Japão, com odds de 2,63 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto México x Japão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Alegria para os azarões no terço final

O Samurai Blue tende a adotar um sistema 3-4-2-1 e eles têm várias boas opções nas funções de ataque e nas alas. Isso deve colocá-los em uma boa posição em um amistoso como este, onde se esperam muitas mudanças no segundo tempo.

Jogadores como Takumi Minamino e Take Kubo devem fornecer criatividade, enquanto eles têm três ou quatro candidatos para a posição de atacante. Ayase Ueda e Daizen Maeda são os nomes mais conhecidos, mas Koki Ogawa possui um excelente histórico internacional, com nove gols em nove partidas.

O México está acostumado a enfrentar adversários conservadores em sua região. No entanto, sua defesa pode ter dificuldades para lidar com a velocidade e fluidez do ataque adversário neste jogo.

Palpite 2: Japão marca mais de 1,5 gols, com odds de 2,5 na bet365.

Espere gols nos dois lados

Ambos os técnicos veem o outro time como um referencial para suas ambições na Copa do Mundo. Ambos acreditam que precisam vencer esse nível de oposição se quiserem causar algum impacto no próximo verão. Isso deve contribuir para um jogo mais aberto do que algumas das partidas recentes envolvendo essas nações.

Além disso, ambos estão acostumados a dominar jogos contra adversários defensivos em suas próprias regiões. No entanto, este amistoso tem o potencial de ser muito mais aberto e competitivo.

O Japão pode ser muito perigoso no contra-ataque, com seus alas capazes de avançar rapidamente para se juntar ao ataque.

Enquanto isso, o México ainda pode contar com Jiménez para liderar a linha de forma eficaz. Há uma forte chance de vermos ambas as equipes balançarem as redes.