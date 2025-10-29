Palpite Liverpool x Crystal Palace - Copa da Liga Inglesa - 29/10/2025

Com cinco derrotas em seis jogos em todas as competições, o técnico do Liverpool, Arne Slot, está sob pressão para encontrar uma maneira de vencer o Palace.

Melhores palpites para Liverpool x Crystal Palace:

Dupla chance: empate ou Crystal Palace, com odds de 2.30 na Betano ;

; 1º Gol: Crystal Palace, com odds de 2.65 na Betano ;

; Hugo Ekitike marca a qualquer momento, com odds de 1.85 na Betano.

Palpite de placar: Liverpool 1-1 Crystal Palace.

Nossa análise: momento das equipes

O Liverpool entra nesta disputa no meio da semana logo após outra derrota agonizante na Premier League contra o Brentford.

Os homens de Arne Slot perderam seu status de invencíveis nas últimas semanas, mostrando uma fraqueza inesperada na defesa.

Eles conseguiram vencer novamente na Liga dos Campeões na semana passada, dominando o Eintracht Frankfurt por 5-1 fora de casa.

No entanto, os Reds se tornaram apenas os quartos campeões defensores a perder quatro jogos consecutivos em uma campanha da Premier League, ao serem derrotados pelo Brentford.

O Crystal Palace também mostrou uma queda de forma ultimamente. Eles perderam três dos últimos quatro jogos em todas as competições.

Por isso, muitos esperam que o técnico do Palace, Oliver Glasner, faça mudanças em sua equipe em Anfield. Eddie Nketiah deve começar, enquanto Jean-Philippe Mateta provavelmente estará no banco.

Prováveis escalações para Liverpool x Crystal Palace

Liverpool: Woodman; Robertson, Ramsay, Gomez, Van Dijk, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Chiesa, Ngumoha, Ekitike;

Crystal Palace: Benitez; Clyne, Canvot, Guehi, Lacroix, Hughes, Lerma, Esse, Sosa, Devenny, Nketiah.

Apostando contra um Liverpool sem confiança

As lesões estão impactando significativamente o elenco do Liverpool. Curtis Jones é o mais recente jogador a se lesionar, sofrendo uma lesão contra o Brentford no segundo tempo.

Ele se junta a nomes como Isak, Becker, Gravenberch, Leoni e Frimpong na lista de lesionados.

Se os relatos forem verdadeiros, Slot também está considerando dar uma chance ao terceiro goleiro, Freddie Woodman, para começar. Enquanto isso, Calvin Ramsay pode ser escalado como lateral-direito.

Espera-se que o Palace também faça algumas mudanças, incluindo a estreia do ex-defensor dos Reds, Nathaniel Clyne.

No entanto, eles ainda devem ser competitivos neste jogo e, no mínimo, forçar o jogo para a prorrogação.

Palpite 1 para Liverpool x Crystal Palace: Dupla chance: empate ou Crystal Palace, com odds de 2.30 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Crystal Palace nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Palace pode silenciar os torcedores de Anfield

A defesa do Liverpool tem sido um dos seus maiores problemas recentes.

Eles não conseguiram manter um jogo sem sofrer gols nos últimos nove jogos e foram os primeiros a sofrer gols nas últimas seis partidas consecutivas.

Essa estatística é surpreendente para os atuais campeões da Premier League. Eles também estiveram perdendo no intervalo em cinco dos últimos seis jogos.

Como não se espera que o Palace enfraqueça sua equipe para a viagem a Merseyside, pode haver valor em apostar que os Eagles marcarão primeiro neste jogo.

Os mercados de apostas dão a eles apenas 37% de chance de fazer isso. No entanto, dado que os Reds sofreram primeiro em cada um dos seus últimos seis jogos, é uma aposta de alto valor.

Palpite 2 para Liverpool x Crystal Palace: 1º Gol: Crystal Palace, com odds de 2.65 na Betano.

Ekitike provavelmente marcará

Embora seja improvável que o Liverpool vença na tarde de quarta-feira, Hugo Ekitike ainda parece impressionante. O poderoso francês marcou cinco gols em dez aparições pelo Liverpool.

Com Alexander Isak afastado devido a um problema na virilha, Slot dependerá novamente de Ekitike para liderar o ataque. Os mercados de apostas dão a ele uma probabilidade de 50% de marcar a qualquer momento.

Como Ekitike certamente será o atacante central do Liverpool na quarta-feira, ele é o jogador mais provável de marcar contra os Eagles.

Mo Salah e Cody Gakpo são incertos, pois podem precisar descansar, tornando Ekitike o jogador mais provável de marcar.