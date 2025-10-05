Palpite Lille x PSG - Ligue 1 - 05/10/2025

Nosso especialista em apostas espera que ambos os lados balancem as redes neste jogo, com o PSG liderando no intervalo e marcando pelo menos duas vezes.

Dicas de apostas para Lille x PSG:

Ambos os times marcam, com odds de 1.65 na Betano ;

; PSG marca mais de 1,5 gols, com odds de 1.70 na Betano ;

; 1º Tempo - PSG, com odds de 2.30 na Betano.

Espera-se que o PSG vença o Lille por 2-1.

Nossa análise: momento das equipes

O PSG não contou com Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia em Barcelona na noite de quarta-feira. Apesar da ausência de seu trio ofensivo titular, eles ainda conseguiram uma impressionante vitória por 2-1.

Essa performance sugere que eles continuam sendo o time a ser batido na Europa nesta temporada.

Isso é certamente verdade para a Ligue 1. Até agora, o time de Luis Enrique venceu cinco de seis partidas no campeonato francês. No entanto, perderam por 1-0 para o Marseille em seu último jogo fora de casa.

Além disso, o Lille venceu seu jogo fora de casa na Europa no meio da semana. As defesas heroicas de pênaltis de Berke Ozer garantiram que eles mantivessem a vitória por 1-0 em Roma.

No entanto, derrotas consecutivas na Ligue 1 contra Lens e Lyon interromperam seu excelente início doméstico.

Escalações esperadas para Lille x PSG

Lille: Ozer, Perraud, Mandi, Ngoy, Santos, Bouaddi, André, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud;

PSG: Chevalier, Mendes, Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Vitinha, Zaire-Emery, Ruiz, Barcola, Ramos, Kang-in.

Ambos os times marcam no Pierre-Mauroy

Até agora, o Lille criou 13,4 xG nesta temporada da Ligue 1. Isso é mais do que qualquer outro time, e eles tiveram várias boas oportunidades em cada partida.

Mesmo em seus últimos dois jogos de liga, que perderam sem marcar, conseguiram um total combinado de 3,3 xG.

Este ainda é um período ligeiramente de transição para a defesa do PSG, então os anfitriões devem conseguir testar seu ex-goleiro Lucas Chevalier.

No entanto, o Lille tem falhas defensivas devido às saídas no verão. Eles permitiram, em média, 1,5 gols por jogo até agora na Ligue 1. Isso reflete com precisão o número de chances que estão permitindo.

No geral, há valor em apostar que ambos os times vão marcar, com uma probabilidade implícita de 58,8%. Essa aposta foi bem-sucedida em cada um dos últimos oito encontros entre os clubes.

Palpite 1 para Lille x PSG: Ambos os times marcam, com odds de 1.65 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Lille x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A qualidade do PSG se destaca

As vulnerabilidades defensivas do Lille sugerem que o PSG sairá vitorioso. Os visitantes também têm uma ligeira vantagem, tendo tido 24 horas extras para se preparar.

Jogaram uma partida a menos nas últimas duas semanas, enquanto Les Dogues jogaram na Liga Europa nas últimas duas quintas-feiras.

Vitinha e Fabián Ruiz deram controle ao PSG no meio de campo no meio da semana. Gols de Senny Mayulu e Gonçalo Ramos também destacaram sua profundidade ofensiva, da qual precisarão mais uma vez no domingo.

A história recente deste confronto também sugere que os visitantes devem ter sucesso no último terço. Os parisienses marcaram 22 gols em seus últimos seis jogos contra o Lille, tendo marcado pelo menos três vezes em cinco desses jogos.

Palpite 2 para Lille x PSG: PSG marca mais de 1,5 gols, com odds de 1.70 na Betano.

Visitantes tomam o controle desde cedo

Houve uma tendência clara nesta temporada de o Lille marcar tarde no jogo. Eles marcaram 62% de seus gols na liga após o 75º minuto e apenas dois de seus 13 gols vieram antes do intervalo.

Eles ainda não marcaram um gol no primeiro tempo em casa na Ligue 1.

Isso sugere que o PSG tem uma boa chance de começar este jogo com força.

Os visitantes marcaram pelo menos um gol no primeiro tempo em cinco de seus últimos seis jogos em todas as competições. Eles até marcaram três vezes nos primeiros 14 minutos em sua recente viagem de liga a Toulouse.

Há valor em apostar que o PSG vencerá o primeiro tempo neste fim de semana, com uma probabilidade implícita de 44,4%.