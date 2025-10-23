Palpite LDU x Palmeiras - Copa Libertadores - 23/10/2025

Times disputam a semifinal da competição, com a altitude de Quito podendo fazer a diferença.

Melhores palpites para LDU x Palmeiras:

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365;

Menos de 6.5 cartões no jogo, com odds de 1.72 na bet365;

Menos de 10 escanteios, com odds de 1.90 na bet365.

Em jogo complicado, LDU e Palmeiras devem empatar por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

A semifinal entre LDU e Palmeiras promete ser um confronto equilibrado entre dois times em grande fase. Enquanto os equatorianos contam com o apoio da torcida e o fator altitude, o Verdão aposta em sua consistência e experiência em mata-matas continentais.

O primeiro jogo, em Quito, tende a ser decisivo para o rumo da classificação, e cada detalhe pode fazer a diferença.

A LDU chega embalada pela boa campanha na Libertadores, em que superou adversários de peso como Botafogo e São Paulo na fase de mata-mata.

No Campeonato Equatoriano, vive excelente momento, ocupando a 2ª colocação e vindo de vitória em clássico contra o Barcelona, o que reforça a confiança do elenco.

Atuando em casa, a Liga costuma dominar a posse e pressionar desde o início da partida, forçando o erro do adversário.

O Palmeiras, por sua vez, faz mais uma temporada sólida, mostrando força e regularidade tanto no Brasileirão quanto na Libertadores.

Apesar da derrota para o Flamengo no último jogo, o time de Abel Ferreira mantém alto nível de competitividade e chega a Quito com a melhor campanha na primeira fase do torneio.

Mesmo ciente das dificuldades da altitude, o Verdão tem elenco experiente e estratégia definida para tentar construir uma boa vantagem fora de casa, assim como fez contra Universitário e River Plate.

Prováveis escalações de LDU x Palmeiras

LDU: Gonzalo Valle, Allala, Ricardo Adé, Quiñónez, Quintero, Gruezo, Cornejo (Minda), Bryan Ramírez, Villamíl, Alzugaray (Pastrán) e Medina;

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Fuchs (Murilo) e Piquerez, Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio (Veiga), Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Altitude deve favorecer os dois ataques

A semifinal entre LDU e Palmeiras promete intensidade desde o apito inicial. Jogando em Quito, a equipe equatoriana costuma impor um ritmo acelerado e explorar a vantagem física da altitude, pressionando constantemente os adversários.

O Palmeiras, por outro lado, é um time acostumado a grandes decisões e deve responder com transições rápidas, aproveitando a velocidade nas saídas de bola.

O equilíbrio técnico e o estilo ofensivo dos dois lados apontam para um duelo movimentado.

A LDU tem se mostrado eficiente em casa, enquanto o Palmeiras dificilmente passa em branco fora.

Ambos os ataques possuem boa capacidade de finalização, e o contexto da partida — aberta e com chances dos dois lados — reforça o cenário de gols. A expectativa é de um placar com emoção até o fim.

Palpite 1 para LDU x Palmeiras: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre LDU x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Semifinal tende a ser jogada na bola

Apesar do peso do confronto, a expectativa é de uma partida em que a técnica prevaleça sobre a tensão.

LDU e Palmeiras valorizam o toque de bola e possuem jogadores experientes, acostumados a lidar com pressão.

A arbitragem sul-americana também tem adotado um padrão mais permissivo, o que ajuda a reduzir o número de advertências.

Os dois times costumam se manter organizados, evitando faltas desnecessárias e priorizando o controle de posse.

Assim, mesmo em um duelo decisivo, o jogo deve transcorrer com disciplina e sem excesso de cartões. A tendência é de uma partida intensa, mas limpa, em que o foco estará mais nas jogadas trabalhadas do que em entradas duras.

Palpite 2 para LDU x Palmeiras: Menos de 6.5 cartões no jogo, com odds de 1.72 na bet365.

Jogo técnico deve limitar escanteios

LDU e Palmeiras são equipes que constroem jogadas principalmente pelo centro do campo, com triangulações curtas e infiltrações, em vez de depender de cruzamentos para gerar perigo.

Isso, naturalmente, reduz o número de escanteios, já que poucas jogadas chegam à linha de fundo para desvio.

Além disso, o Palmeiras tende a adotar uma postura mais estratégica fora de casa, mantendo compactação e evitando conceder cantos ao adversário.

A LDU, mesmo pressionando, encontra defesas bem estruturadas e pode ter dificuldade para forçar bolas paradas.

Com duas equipes de estilo técnico e boa leitura tática, a tendência é de um jogo controlado e com número reduzido de escanteios.