Palpite Internacional x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 30/9/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Internacional x Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro.

De um lado uma equipe que busca se classificar para a próxima Libertadores no Galo, e do outro um time, com sua atenção principal na Libertadores deste ano, no Internacional.

Em meio aos dois duelos da semifinal contra o Fluminense, a expectativa é de que Eduardo Coudet não use toda a sua equipe principal, já se preparando para a volta contra o Tricolor das Laranjeiras.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 2.42 na Betano Time não marcar gol Internacional para não marcar gols 2.42 na Betano Mais/menos escanteios 10 ou mais escanteios 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Superioridade dos visitantes

O Galo carrega vantagem no retrospecto recente entre estas duas equipes. Nos cinco últimos jogos entre Galo e Colorado, o Atlético-MG conquistou quatro vitórias diante do seu oponente gaúcho.

O desempenho do Galo de uma forma geral ainda deixa um pouco a desejar neste Brasileirão, mas os números recentes são muito bons.

Entrando nesta rodada na oitava colocação, o Galo não perde há mais de um mês, e conquistou 13 dos últimos 18 pontos que disputou.

Já o Inter possui apenas uma vitória nas últimas 12 rodadas do Brasileirão.

Palpite 1 - Internacional x Atlético-MG - Vitória do Atlético-MG: 2.42 na Betano.

Colorado tem pior ataque da competição

Nenhuma equipe neste Brasileirão marcou tão poucos gols quanto o Internacional após 24 rodadas.

A média de gols da equipe do Beira-Rio é inferior a um gol por jogo, tendo marcado 20 vezes em 24 partidas.

Além da ineficiência do Inter, o Atlético-MG traz bons números defensivos. Nos três jogos mais recentes fora de casa, em todas as competições, o Galo sofreu apenas um gol.

O Atlético-MG segurou o São Paulo e o Palmeiras no zero, o Verdão pela Libertadores, e sofreu apenas um gol do Athletico-PR em empate em 1-1 na Arena da Baixada.

Palpite 2 - Internacional x Atlético-MG - Internacional para não marcar gols: 2.42 na Betano.

Potencial para muitos escanteios no Beira-Rio

Na última partida do Galo como visitante, ocorreram 19 escanteios no duelo contra o Furacão, sendo 12 para os donos da casa, e sete para o Atlético-MG.

Nas duas rodadas mais recentes do Brasileirão, o Internacional disputou partidas que tiveram 12 e 11 escanteios, respectivamente. Estes foram jogos contra o Athletico-PR, fora de casa, e o São Paulo no Rio Grande do Sul.

Palpite 3 - Internacional x Atlético-MG - 10 ou mais escanteios: 1.83 na Betano.