Palpite Inglaterra x Andorra - Eliminatórias da Copa do Mundo - 06/09/2025

Uma vitória para os Três Leões é praticamente certa, mas os comandados de Thomas Tuchel não têm sido convincentes em partidas recentes.

Dicas de apostas para Inglaterra x Andorra:

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; 11+ chutes a gol, com odds de 2.15 na bet365 ;

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A Inglaterra deve vencer Andorra por 5-0 em casa com tranquilidade.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Tuchel teve um começo instável como técnico da Inglaterra. As vitórias sobre Albânia e Letônia foram boas, mas não espetaculares, e uma vitória apertada contra Andorra foi motivo de preocupação.

Ser derrotado por 3-1 pelo Senegal no último jogo também acendeu um sinal de alerta para muitos, indicando que uma melhora drástica é necessária.

Os andorranos raramente vencem jogos de futebol. A última vitória sobre San Marino, em outubro de 2024, foi a primeira desde 2022. Eles perderam os últimos quatro jogos e não marcaram contra os Três Leões em nenhum dos sete confrontos desde 2006.

Escalações esperadas para Inglaterra x Andorra

Inglaterra: Pickford, James, Stones, Guehi, Lewis-Skelly, Rice, Henderson, Madueke, Rogers, Rashford, Kane;

Andorra: Álvarez, Borra, Llovera, Garcia, Olivera, San Nicolas, Rodrigo, Guillen, Babot, Cervos, Fernandez.

Inglaterra marcando gols novamente

O último encontro com os Tricolores foi longe de ser convincente - o 1-0 naquele dia foi a única vez que a Inglaterra não marcou 3+ gols contra eles. Harry Kane salvou a pátria naquela ocasião, como costuma fazer, e os visitantes nunca encontraram seu ritmo em Barcelona.

Agora, de volta ao solo nacional e após um verão de descanso para a maioria, espera-se que os Três Leões voltem a rugir. Bukayo Saka e Jude Bellingham estão se recuperando de lesão, então não foram convocados, enquanto Cole Palmer também está fora.

Isso dará uma oportunidade a outras opções de ataque dos anfitriões, que estarão ansiosos para deixar sua marca.

Se o time da casa conseguir se destacar, eles devem ser capazes de colocar os adversários em apuros. Tuchel quer que sejam implacáveis. Kane está a apenas sete gols de alcançar 80, e esse marco está bem ao seu alcance.

Palpite 1: Mais de 4,5 gols, com odds de 1.72 na bet365

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Uma noite agitada para Álvarez

Iker Álvarez, se realmente for escolhido para começar, pode ter uma noite muito agitada em Wembley. O goleiro do Córdoba CF é esperado no gol, e ele espera um pouco de sorte em Londres.

Embora a Inglaterra não tenha desempenhado seu melhor no encontro anterior, ainda teve 20 tentativas a gol, e 10 delas foram no alvo. Espera-se uma unidade mais coesa desta vez, com Tuchel tendo tido um pouco mais de tempo para trabalhar com eles. Além disso, eles terão o apoio da torcida em casa.

A Inglaterra terá muitos jogadores com qualidade ofensiva em campo, muitos dos quais têm um olhar atento para o gol. Espera-se uma vitória confortável em casa, mas, qualquer que seja o resultado, espera-se que o gol andorrano seja bombardeado com chutes ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2: 11+ chutes a gol, com odds de 2.15 na bet365

Inglaterra romperá a defesa

A Inglaterra pode ter dificuldades para encontrar um rompimento no início. No entanto, a história mostra que os Três Leões eventualmente prevalecem e garantem os três pontos. Não seria surpresa ver Andorra resistir por um tempo em Wembley.

Oito dos últimos 12 gols marcados em jogos da Inglaterra foram anotados no segundo tempo das partidas, e a fadiga pode se instalar nos visitantes.

À medida que o jogo avança, a qualidade de Tuchel no banco pode ajudar a Inglaterra a se abrir após o apito do intervalo. Isso deve beneficiar apenas um dos dois lados em Londres.