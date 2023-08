Palpite Grêmio x Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 3/9/23

Saiba os melhores palpites para o jogo entre Grêmio e Cuiabá pela 22ª rodada do Brasileirão 2023.

Na partida que se inicia este domingo (3) de futebol no Brasil, o Grêmio retorna aos gramados, embalado por sua vitória por 3-0 sobre o Cruzeiro na rodada passada, para receber o Cuiabá.

Para a equipe visitante o objetivo é somar pontos a qualquer custo, já que o Cuiabá vem de três derrotas consecutivas, sem vencer há quase um mês. Os especialistas de apostas da Goal estão aqui para apresentar as últimas dicas de apostas para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Grêmio ganhar por exatamente um gol 3.40 na Betano Performance de jogador Luis Suárez para realizar dois ou mais chutes no alvo 2.20 na Betano Mais/menos escanteios Mais de 10.5 escanteios 2.05 na Betano

Raridade: Cuiabá é um time com melhor desempenho fora de casa no Brasileirão

O favoritismo está do lado do Tricolor Gaúcho, especialmente embalado por uma vitória por 3-0 diante da Raposa. No entanto, apesar do momento negativo do Cuiabá, a equipe do Centro-Oeste costuma incomodar longe dos seus domínios.

Anteriormente a esta vitória por três gols na rodada passada, as três vitórias anteriores do Grêmio em todas as competições haviam ocorrido por apenas um gol de diferença.

Quando se enfrentaram pelo primeiro turno deste Brasileirão, o time de Renato Portaluppi levou a melhor na Arena Pantanal, vencendo por um gol de vantagem, pelo placar de 2-1.

Palpite 1 - Grêmio x Cuiabá - Grêmio ganhar por exatamente um gol: 3.40 na Betano.

Atacante uruguaio quebrou jejum na última rodada

Marcando na vitória sobre o Cruzeiro, Luis Suárez chegou ao seu décimo sétimo gol com a camisa do Tricolor Gaúcho nesta temporada.

Suárez estava há um bom tempo sem balançar as redes, mas deixou para trás quaisquer dúvidas em relação ao seu desempenho. Além do gol, Suárez também contribuiu com uma assistência no triunfo por 3-0.

Suárez tem uma média de dois chutes no lavo por partida em seus quatro últimos jogos.

Palpite 2 - Grêmio x Cuiabá - Luis Suárez para realizar dois ou mais chutes no alvo: 2.20 na Betano.

Jogos do Tricolor Gaúcho têm média alta de escanteios

O Grêmio não faz uma partida com menos de 11 escanteios entre as duas equipes desde o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Desde então, o Tricolor Gaúcho foi a campo em seis oportunidades por todas as competições. Nas ocasiões, cada jogo teve, no mínimo, 11 escanteios, com a maior marca sendo os 13 da derrota por 2-1 para o Santos.

Já o Cuiabá não é diferente, em seus dois jogos mais recentes pelo campeonato nacional, houveram um total de 25 escanteios.

Palpite 3 - Grêmio x Cuiabá - Mais de 10.5 escanteios: 2.05 na Betano.