Palpite Grêmio x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro – 27/8/23

Confira os melhores palpites para o jogo entre Grêmio e Cruzeiro pela 21ª rodada do Brasileirão 2023.

Neste domingo, a Raposa viaja até à Arena do Grêmio para o último jogo da 21ª rodada da Série A nacional.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Grêmio e Cruzeiro pela 21ª rodada do Brasileirão 2023.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Grêmio 1.93 na Betano Mais/menos gols Mais de 1,5 gols 1.37 na Betano Mais/menos escanteios Mais de 10,5 escanteios 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

A recuperação do Tricolor

Após ser eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e derrotado na última rodada do Brasileirão, o time gaúcho quer aproveitar o apoio da sua torcida. Já o visitante é 12º e não vence há seis partidas, tendo apenas quatro pontos de vantagem sobre o Santos, que abre o Z-4.

O Imortal quer somar os três pontos para manter a pressão sobre o G-4, já que é 5º colocado da tabela, mas tem um jogo a menos na competição. Mesmo sem o lateral-esquerdo Reinaldo e o técnico Renato Portaluppi, ambos suspensos, o favoritismo está do seu lado, já que na Arena do Grêmio perdeu apenas duas vezes em 22 jogos.

Também porque o adversário atravessa uma má fase e conseguiu apenas uma vitória nas últimas cinco partidas fora de seus domínios.

Palpite 1 - Grêmio x Cruzeiro - Grêmio para vencer: 1.93 na Betano.

Gol vazado

O time mandante tem o quarto melhor ataque do Brasileirão. Neste encontro. já vai poder contar de novo com o artilheiro uruguaio, Luis Suárez.

Por outro lado, o Imortal sofreu até agora uma média de 1,3 gols por jogo e teve seu gol vazado nos últimos cinco encontros em todas as competições. Porém, terá pela frente um Cruzeiro com problemas sérios de finalização.

Assim, é expectável que o retrospecto recente de mais de 1.5 gols dos últimos quatro jogos do Grêmio como mandante contra o Cruzeiro se repita.

Palpite 2 - Grêmio x Cruzeiro - Mais de 1.5 gols: 1.37 na Betano.

Muita ação na linha de fundo

Apesar de ser superior aos adversários em vários jogos e criar boas chances, os comandados de Pepa não têm conseguido converter essas jogadas em gols, mas isso potencia mesmo assim grande atividade na linha de fundo.

Além disso, ao jogar em casa e pressionado para voltar às vitórias, o Grêmio deve sair para cima em busca do resultado desde cedo. Com média de 1,5 gols por jogo, deve conseguir também um alto volume de escanteios.

Palpite 3 - Grêmio x Cruzeiro - Mais de 10.5 escanteios: 1.93 na Betano.