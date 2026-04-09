Palpite Galatasaray x Liverpool - Champions League - 30/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que os Reds voltem a vencer após a derrota para o Crystal Palace, mas os gigantes turcos podem causar problemas.

Dicas de apostas para Galatasaray x Liverpool:

Mais de 3,5 gols com odds de 2.02 na Betano;

Mais gols no segundo tempo com odds de 1.80 na Betano;

Hugo Ekitike como artilheiro a qualquer momento com odds de 1.98 na Betano.

Liverpool deve vencer por 3-1 contra o Galatasaray

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Galatasaray está em uma forma fantástica nesta temporada, vencendo todos os sete jogos da Super Lig até agora.

No entanto, tropeçaram no primeiro confronto da Champions League ao perderem por 5-1 fora de casa contra o Eintracht Frankfurt. Ainda assim, a equipe está marcando muitos gols e estará confiante para causar problemas em casa.

A sequência de sete vitórias do Liverpool foi interrompida contra o Crystal Palace no fim de semana, quando suas fraquezas defensivas foram expostas mais uma vez. Eles são uma grande ameaça no ataque, mas Arne Slot estará preocupado com o desempenho defensivo.

Eles marcaram em todos os jogos que jogaram nesta temporada, mas também só mantiveram dois jogos sem sofrer gols.

Escalações esperadas para Galatasaray x Liverpool

Galatasaray: Çakır, Sallai, Singo, Sánchez, Elmalı, Torreira, Lemina, Sané, Gündoğan, Akgün, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike.

Chuva de gols em Istambul

Tanto o Galatasaray quanto o Liverpool já marcaram muitos gols nesta temporada. O Cimbom marcou 20 em seus oito jogos até agora, e os Reds marcaram o mesmo número em nove jogos. É definitivamente o tipo de jogo em que se espera muita ação em ambas as áreas.

Os homens de Slot devem ser fortes ao longo dos 90 minutos, mas os anfitriões são formidáveis em seu território. Perderam apenas duas vezes em casa em todas as competições na última temporada, e nenhuma vez nos últimos 13 meses.

Com Victor Osimhen de volta, Mauro Icardi já com cinco gols nesta temporada e jogadores como Leroy Sané e Ilkay Gündoğan, eles têm muita qualidade.

A equipe da Premier League, no entanto, tem um ataque assustador por conta própria.

Mesmo que Mo Salah seja contido, há Hugo Ekitike. Mantenha-o quieto, e eles ainda têm Cody Gakpo e agora Alexander Isak - os gols podem realmente vir de qualquer lugar.

Palpite 1 para Galatasaray x Liverpool: Mais de 3,5 gols com odds de 2.02 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Fogos de artifício no segundo tempo

Outra coisa que essas duas equipes têm em comum, além de suas façanhas de gols, é quando marcam. Ambas tendem a marcar mais nos segundos tempos de seus jogos, e podemos ver um padrão semelhante aqui.

O time turco é o que mais marca no segundo tempo em sua divisão doméstica, com 10 gols após o intervalo.

Enquanto isso, os jogos do Liverpool na Premier League nesta temporada viram mais gols após o intervalo do que qualquer outra equipe.

À medida que os defensores se cansam, não seria surpresa ver alguns dos muitos grandes atacantes aproveitarem.

Apesar de suas muitas vitórias na liga, apenas três equipes na primeira divisão da Inglaterra realmente sofreram mais gols após o intervalo do que o Liverpool (6).

Isso dará ao Galatasaray esperança de marcar um ou dois gols - mesmo que não consigam superar completamente os visitantes.

Palpite 2 para Galatasaray x Liverpool: Mais gols no segundo tempo com odds de 1.80 na Betano.

Artilheiro do Liverpool

É seguro dizer que Hugo Ekitike se adaptou brilhantemente à vida no Liverpool. Ele tem cinco gols e uma assistência em oito jogos, e agora está apenas esperando para marcar na Champions League. Este pode ser o jogo perfeito para isso.

Alexander Isak é o artilheiro mais provável segundo os apostadores, mas pode não estar totalmente preparado para jogos consecutivos.

Ekitike, por outro lado, estará descansado após perder o jogo contra o Palace devido a uma lesão. Do ponto de vista do time da casa, Osimhen e Icardi podem ser uma verdadeira dor de cabeça.

Há uma infinidade de talentos ofensivos por aí que poderiam encontrar o fundo da rede. No entanto, o francês dos Reds é o nosso favorito para causar estragos no Rams Park. Okan Buruk estará muito atento à ameaça que ele representa.