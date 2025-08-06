Palpite Fluminense x Internacional - Copa do Brasil - 06/08/2025

Com o resultado conquistado no primeiro jogo e a decisão em casa, Fluminense larga na frente na disputa por um lugar nas quartas de final da Copa do Brasil.

Confira alguns palpites e análises para Fluminense x Internacional.

Mercado Palpite Odds na VBet Resultado Final Fluminense 2.42 Total Escanteios Menos 9,5 1.91 Total Gols Menos 2,5 1.50

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 05/08, às 14h12.

Como chegam as equipes

O Fluminense chega confiante para a decisão desta quarta-feira. No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Tricolor superou o Internacional por 2x1 e agora tem a vantagem no placar agregado para decidir a vaga em casa.

Agora, atuando no Maracanã, o Fluminense pode até empatar para garantir a classificação na Copa do Brasil.

No fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor Carioca foi novamente indigesto para um adversário gaúcho, desta vez, o Grêmio. Em partida disputada no Maracanã, o Flu venceu por 1x0, com mais um gol de Everaldo, que acabou desperdiçando um pênalti posteriormente.

Já o Internacional soma mais um resultado negativo. A equipe foi derrotada por 2x1 pelo São Paulo, acumulando mais um tropeço antes do confronto decisivo pela Copa do Brasil.

Fluminense favorito na partida

Após uma série conturbada de cinco jogos sem vencer, o Fluminense reencontrou o caminho das vitórias com dois triunfos consecutivos.

Além da confiança em alta, o cenário da partida é favorável ao Tricolor. Isso porque, com o resultado positivo conquistado fora de casa, a equipe comandada por Renato Gaúcho tem a vantagem de decidir a vaga diante de sua torcida, no Maracanã.

Vale lembrar que um empate já garante a classificação dos mandantes, enquanto uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Outro ponto relevante é o momento do Internacional, que caiu de rendimento nas últimas partidas e já soma três jogos sem vencer. Diante desse contexto, é provável que, além de confirmar a vaga, o Fluminense também conquiste a vitória no jogo de volta.

Palpite 1 - Vitória do Fluminense, com odd 2.42 na VBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Total de escanteios

Nos últimos seis jogos, o Fluminense cobrou um total de 25 escanteios, com média de 4,1 por partida, enquanto sofreu 28 nesse mesmo período. Já o Internacional cobrou e cedeu 29 escanteios, registrando uma média de 4,8 por jogo.

Em metade dessas partidas, para ambos os times, o número total de escanteios superou a linha dos 9,5. No entanto, no primeiro confronto entre as equipes, esse número ficou bem abaixo: foram apenas cinco escanteios no total, um a favor do Fluminense e quatro para o Internacional.

Para o jogo de volta, considerando que o Fluminense deve adotar uma postura mais cautelosa, é provável que as jogadas que resultam em escanteios ocorram com menos frequência. Assim como na partida de ida, o total de escanteios pode novamente ficar abaixo da marca de 9,5.

Palpite 2 - Menos 9,5 escanteios, com odd 1.91 na VBet.

Gols na partida

O Fluminense vem de seis partidas nas quais em metade delas o total de gols ultrapassou a marca de 2,5. No entanto, em duas dessas ocasiões, a alta quantidade de gols se deveu mais ao desempenho ofensivo dos adversários do que ao próprio time. Na partida mais recente antes deste confronto, o Tricolor marcou apenas um gol.

Por sua vez, o Internacional vem de dois jogos com mais de três gols no total. No entanto, a maioria desses gols também foi marcada pelos adversários, já que o Colorado balançou as redes apenas uma vez em cada um desses duelos, enquanto sofreu dois gols em ambos.

Embora o Inter precise adotar uma postura mais ofensiva neste confronto, o Fluminense, jogando em casa e com vantagem no placar, tende a atuar de forma mais controlada, buscando neutralizar o adversário. Por isso, há grandes chances de que o duelo termine com menos de três gols.

Palpite 3 - Menos 2,5 gols, com odd 1.50 na VBet.