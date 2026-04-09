Palpite Fluminense x Bahia - Copa do Brasil - 10/09/2025

Confira os palpites para Fluminense x Bahia. O confronto acontece no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (10), às 19h, pela Copa do Brasil.

Melhores palpites de apostas para Fluminense x Bahia

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Fluminense x Bahia

Fluminense vence, com odds de 2.00 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.53 na bet365

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

Em partida disputada, o Fluminense deve vencer o Bahia por 1 a 0 no Maracanã.

Nossa análise: momento das equipes

De olho nas semifinais da Copa do Brasil, Fluminense e Bahia se enfrentam, na noite desta quarta-feira (10), às 19h, no Maracanã. O Tricolor Carioca precisa reverter a vantagem do Esquadrão de Aço, e conta com a força da torcida para realizar o feito. O Bahia, por sua vez, busca acalmar o jogo e passar de fase na competição.

Jogando em casa, a expectativa do Fluminense é de que o Maracanã faça a diferença no confronto. Com 1 a 0 de desvantagem no placar, a tendência é para um jogo duro, mas o Tricolor acredita ter total capacidade para avançar na competição.

Até o momento, foram sete jogos disputados pelo Flu na Copa do Brasil, com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 18 gols feitos e cinco sofridos.

Empolgado com o título da Copa do Nordeste, o Bahia vem com tudo para carimbar sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 em casa, o Esquadrão de Aço traçou a estratégia para controlar o jogo no Maracanã, sofrer poucos danos e sair com a classificação.

Mesmo assim, a equipe sabe que o Fluminense não é um adversário fácil quando joga em casa, então precisará usar a boa campanha na Copa como prova disso. Em cinco jogos, o time venceu quatro e empatou um, marcando nove gols e sofrendo apenas dois.

Este será o jogo de número 59 entre Fluminense e Bahia na história, com 14 triunfos do Esquadrão, 18 empates e 26 vitórias do Tricolor. No último encontro, pela Copa do Brasil desta temporada, triunfo do Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.

Prováveis escalações de Fluminense e Bahia

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Manoel), Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato (Lucho Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo (Cano).

Bahia: Ronaldo (João Paulo); Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Erick Pulga (Cauly) e Willian José.

Fluminense confia na força do Maracanã

De volta ao Maracanã, o Fluminense aposta no fator casa para buscar a virada diante do Bahia. O Tricolor precisa reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida e, diante de sua torcida, deve adotar postura ofensiva desde os primeiros minutos.

Com jogadores como Cano e Canobbio em boa fase, o Flu tem qualidade suficiente para pressionar e transformar a posse de bola em oportunidades claras.

O histórico recente mostra a força do time em mata-matas dentro de casa, especialmente em jogos de Copa.

Diante disso, o cenário aponta para um triunfo carioca, ainda que a partida seja equilibrada e decidida em detalhes, ou até mesmo nos pênaltis.

Palpite 1 para Fluminense x Bahia: Fluminense vence, com odds de 2.00 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confronto decisivo promete tensão e poucos gols

Quartas de final de Copa do Brasil costumam ser marcadas pelo equilíbrio e, no duelo entre Fluminense e Bahia, não deve ser diferente.

O time visitante chega com vantagem mínima e a tendência é de postura cautelosa, explorando contra-ataques. Já o Fluminense, mesmo pressionando, sabe que não pode se expor demais e correr o risco de ser surpreendido, assim como aconteceu no primeiro jogo.

A partida de ida já mostrou como o confronto é nivelado, com gols anulados e muitas disputas físicas. O nervosismo natural de um jogo eliminatório pode levar a menos espaços para grandes construções ofensivas, deixando o placar mais enxuto e controlado.

Palpite 2 para Fluminense x Bahia: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.53 na bet365.

Escanteios devem surgir em volume no Maracanã

Jogando em casa e precisando reverter a vantagem, o Fluminense deve empurrar o Bahia para seu campo defensivo, criando grande número de situações ofensivas.

Cruzamentos, finalizações bloqueadas e a forte participação dos laterais tendem a gerar escanteios a favor do Tricolor, que podem ser aproveitados com as cabeçadas de Freytes e Thiago Silva.

O Bahia, por sua vez, deve adotar uma postura mais reativa, mas também pode aproveitar contra-ataques e bolas paradas para criar perigo.

No duelo de ida, os dois times mostraram intensidade, o que reforça a tendência de repetições nesse mercado. A combinação de pressão carioca e defesas em alerta sugere números elevados de tiros de canto.