Palpite Flamengo x Bahia - Campeonato Brasileiro - 30/9/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Flamengo x Bahia, no Campeonato Brasileiro.

Após a frustração do vice-campeonato da Copa do Brasil, perdendo a decisão para o São Paulo, resta agora ao Flamengo focar 100% de seus esforços no Brasileirão, enfrentando o Bahia neste sábado (30).

Este será apenas o terceiro jogo de Rogério Ceni na frente do Bahia, Ceni inclusive foi o último treinador a conquistar o Campeonato Brasileiro pelo Rubro-Negro Carioca.

Aposta Palpite Odd Ambos times marcam Sim 1.80 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.42 na Betano Chance dupla Bahia ou empate 2.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Defesas questionáveis

Nenhuma das duas defesas faz um trabalho dos melhores nesta temporada, tornando a chance de ambas as equipes marcarem nesta partida bem significativa.

O Rubro-Negro Carioca já sofreu 30 gols neste Brasileirão, e em um retrato de todas as equipes da primeira metade da tabela, apenas o Grêmio (31) sofreu mais gols do que o Mengão.

Embora a maioria destes gols sofridos pelo Fla tenha acontecido fora de casa, fica também o exemplo da última rodada. Mandando o jogo no Espírito Santo, mesmo com grande apoio de sua torcida, o Fla tomou três, em derrota por 3-0 para o Athletico-PR.

O Bahia, que ocupa a 17ª colocação, sofreu 33 gols em 24 jogos. Analisando todos os times acima do Tricolor de Aço na tabela, apenas o Vasco (34) sofreu mais gols.

Palpite 1 - Flamengo x Bahia - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.80 na Betano.

Histórico de muitos gols neste duelo

Quando Flamengo e Bahia se enfrentaram no primeiro turno, o Mengão deixou a Arena Fonte Nova com três pontos na bagagem.

Atuando fora de casa, o Flamengo venceu o Bahia por 3-2, e apesar da derrota, os donos da casa ofereceram bastante resistência, algo ainda mais notável considerando que jogaram os minutos finais com dois homens a menos, após duas expulsões na etapa complementar.

Este último duelo foi apenas mais um na sequência recente de várias partidas com muitos gols, entre Bahia e Flamengo.

Foram marcados incríveis 35 gols, nas sete partidas mais recentes entre Bahia e Flamengo, incluindo vitórias de 3-0 para ambos os lados.

Palpite 2 - Flamengo x Bahia - Mais de 2.5 gols: 1.72 na Betano.

Fla não responde bem a frustrações nesta temporada

Este vice-campeonato da Copa do Brasil foi mais um para a lista de decepções do Flamengo nesta temporada.

Em ocasiões anteriores, o Mengão não tem conseguido se recuperar bem para a sua próxima partida.

Após ser eliminado da Libertadores pelo Olimpia, o Fla sofreu para empatar em casa com um São Paulo quase que todo reserva, na ocasião.

Na primeira partida após o vice no Carioca, o Fla perdeu por 2-0 para o Maringá na Copa do Brasil. Após perder a Recopa para o Independiente Del Valle, o Flamengo foi derrotado em casa pelo Vasco no Campeonato Estadual.

Palpite 3 - Flamengo x Bahia - (Chance Dupla) Bahia ou empate: 2.45 na Betano.