Palpite Flamengo x América-MG – Campeonato Brasileiro – 22/7/2023

Confira os palpites para apostar na partida entre Flamengo e América-MG.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Flamengo e o América Mineiro, referente à 16ª rodada do Brasileirão Série A, este sábado.

Aposta Palpite Odd Vitória Flamengo vence 1.50 na bet365 Ambas equipes marcam Não 1.95 na bet365 Intervalo/final de jogo Flamengo/Flamengo 2.25 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Flamengo na disputa pela taça

Após terminar em quinto lugar em 2022, o Flamengo pretende brigar pelo título. O segundo lugar atual é um bom sinal, mas os 12 pontos de diferença para o líder Botafogo são motivo de preocupação.

Mas o Mengão está mais estável e equilibrado, depois de um um início de temporada complicado sob o comando de Vítor Pereira. Em abril, chegou Jorge Sampaoli. O time melhorou e subiu na tabela com seu futebol de qualidade.

O Mengão está bem na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. O time já está nas oitavas de final da primeira competição, assim como nas semifinais da outra.

Este sábado, Sampaoli sabe que não pode ter outro resultado que não seja a vitória. Não só o Urubu não pode perder mais pontos para o líder, como vai enfrentar o time mais fraco do Brasileirão no momento.

Palpite 1 - Flamengo x América-MG – Flamengo vence: 1,50 na bet365.

América pior

Depois de duas temporadas finalizadas na metade superior da Série A, o América Mineiro volta à sua briga mais habitual. Ou seja, a disputa para não cair para a Série B.

O time comandado por Vagner Mancini não conseguiu vencer nenhum dos seus últimos cinco jogos do Brasileirão. Com isso, soma apenas nove pontos em 14 rodadas disputadas, muito pouco para um time com um elenco de qualidade.

Mas, os jogadores podem tirar motivação da vitória expressiva a meio da semana contra o Colo-Colo, por 5 a 1. O resultado permitiu ao Coelho seguir para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, mesmo após ter perdido na semana anterior em Santiago, por 2-1.

Ainda assim,enfrentar o Flamengo será muito mais complicado, mais ainda no Maracanã.

Palpite 2 - Flamengo x América-MG – Ambas as equipes marcam - Não: 1,95 na bet365.

Mengão vai querer resolver rápido

O Flamengo está com um calendário muito preenchido. Além da Série A, há ainda a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Por isso, o Mengão vai certamente querer resolver o jogo deste final de semana rápido, e gerir o esforço dos jogadores mais utilizados.

Do outro lado estará um Coelho também cansado, depois dos jogos extra do play-off de acesso às oitavas da Copa Sul-Americana.

Esperamos um Flamengo entrando com tudo para tentar resolver o jogo logo no primeiro tempo.

Palpite 3 - FFlamengo x América-MG – Intervalo/Final do Jogo – Flamengo/Flamengo: 2,25 na bet365.