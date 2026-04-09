Palpite Ferroviária x Cuiabá - Brasileirão Série B - 01/09/2025

Ferroviária e Cuiabá prometem duelo equilibrado, com boas chances de gols para ambos e favoritismo dos anfitriões.

Melhores apostas para Ferroviária x Cuiabá

Vitória da Ferroviária com odd 2.45 na Betano

Ambas marcam (SIM) com odd 2.02 na Betano

Mais 2,5 gols com odd 2.47 na Betano

Previsão de placar: Ferroviária 2x1 Cuiabá.

Nossa análise: momento das equipes

Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, a Ferroviária deu um largo passo nessa missão ao engatar sete jogos seguidos sem derrota.

Nesse período, a equipe somou três vitórias e três empates nas últimas seis rodadas. Na rodada anterior, empatou em 0x0 com o Volta Redonda e atualmente ocupa a 14ª posição, com 30 pontos.

Separados por apenas três pontos, o Cuiabá aparece na 10ª colocação, com 33 pontos, e também vem de um empate, por 2x2 com o Atlético-GO. A equipe, no entanto, não tem conseguido emplacar mais de uma vitória consecutiva, oscilando bastante nos resultados, e já acumula três jogos sem vencer.

Prováveis escalações para Ferroviária x Cuiabá

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo.

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Denilson, Lucas Mineiro e Calebe; Martínez, Safira e Carlos Alberto.

Momento favorece a Ferroviária

A Ferroviária chega para esta disputa embalada por uma sequência de seis jogos de invencibilidade, mostrando força e consistência nas rodadas recentes. O time tem aproveitado bem o fator casa e, diante do Cuiabá, aparece como favorito para conquistar mais três pontos.

O adversário vive um momento de irregularidade, com apenas duas vitórias nos últimos seis compromissos e um desempenho insatisfatório fora de casa, já que não vence como visitante desde maio, quando superou o Athletic.

Essa oscilação pesa contra o Dourado, que terá dificuldades para segurar a pressão da Locomotiva.

Com o embalo da boa fase e o apoio da torcida, a Ferroviária tem grandes chances de confirmar o favoritismo e sair vencedora neste duelo na Fonte Luminosa.

Palpite 1: Vitória da Ferroviária com odd 2.45 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Ferroviária x Cuiabá nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gol para ambos

A equipe de Araraquara tem mostrado um padrão bem definido: costuma balançar as redes, mas também sofre com espaços deixados atrás. Foram oito jogos com gols a favor nos últimos dez, mas em sete deles acabou vazada.

O Cuiabá apresenta um comportamento parecido, tendo marcado em seis dos últimos dez duelos, mas sofrido em oito.

Esse padrão indica que ambos os times dificilmente passam em branco quando entram em campo. Com duas defesas que cedem bastante e ataques que sabem aproveitar as chances, a probabilidade de termos gol dos dois lados neste jogo é considerável.

Portanto, nossa dica de palpite é para que ambas as equipes marquem gol neste duelo.

Palpite 2: Ambas marcam (SIM) com odd 2.02 na Betano.

Chance de jogo com muitos gols

O confronto entre Ferroviária e Cuiabá promete ser animado no quesito ofensivo e pode sim render um placar acima dos 2,5 gols.

Apesar do empate sem gols na última rodada, a Ferroviária mostrou força no ataque recentemente, marcando duas ou mais vezes em três jogos seguidos antes desse tropeço. Esse poder de fogo coloca o clube como candidato a balançar as redes novamente diante de um Cuiabá que também tem dado sinais de competitividade ofensiva.

O Dourado vem de um embate movimentado, com quatro gols no total, e mostrou regularidade ao marcar em três das suas últimas quatro partidas.

Diante de dois ataques que têm se mostrado efetivos, a tendência é de um jogo aberto, com boas chances de o placar ultrapassar a linha dos 2,5 gols.